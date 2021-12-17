AK Parti MKYK üyesi Birinci: Sosyal medyaya kimlik numarası ile girilmesi zorunluluğu düşünülmeli

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci sosyal medya platformu Twitter'dan sosyal medyaya kimlik numarası girilmesi çağrısında bulundu.Birinci, "Maalesef ülkemiz, sosyal medyadaki kirlenmede ön sıralardadır. Bunun yanısıra size, bizlere, milletimizin mukaddes değerlerine hayasızca saldıran ekşimiş mecraların faaliyeti durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.
AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, “Sosyal medya mecralarına, T.C. kimlik numarası ile girilmesi zorunluluğu düşünülmelidir” dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci sosyal medya platformu Twitter'dan sosyal medyaya kimlik numarası girilmesi çağrısında bulundu.
Birinci, "Maalesef ülkemiz, sosyal medyadaki kirlenmede ön sıralardadır. Bunun yanısıra size, bizlere, milletimizin mukaddes değerlerine hayasızca saldıran ekşimiş mecraların faaliyeti durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.
Sosyal medya mecralarına, TC kimlik numarası ile girilmesi zorunluluğu düşünülmelidir. Maalesef ülkemiz, sosyal medyadaki kirlenmede ön sıralardadır. Bunun yanısıra size, bizlere, milletimizin mukaddes değerlerine hayasızca saldıran ekşimiş mecraların faaliyeti durdurulmalıdır.