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Sağlık Bakanlığı: Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir
Sağlık Bakanlığı: Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir
Sağlık Bakanlığı, Paul Ehrlich Enstitüsünün onayıyla aşıların raf ömrünün üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarıldığını belirterek BioNTech aşılarının son... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T20:57+0300
2021-12-17T20:57+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
aşı
biontech
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Bakanlık, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Türkiye'de son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının vatandaşlara uygulandığı" iddialarına yönelik yazılı açıklama yaptı.Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında, Mart 2021'de uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Kovid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmalarının tekrarlanarak yapıldığına işaret edilen açıklamada, aşının üreticisi BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmalarının 27 Ağustos 2021'de tamamlandığı anımsatıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarılmıştır.Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsünün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. Eksi 80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler."
https://tr.sputniknews.com/20211215/bakan-koca-asi-takvimi-uzerinden-3-aydan-uzun-sure-gecen-vatandaslarimiz-hatirlatma-dozunu-olabilir-1051809069.html
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sağlık bakanlığı, aşı, biontech

Sağlık Bakanlığı: Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir

20:57 17.12.2021
© REUTERS / Sergio PerezKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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Sağlık Bakanlığı, Paul Ehrlich Enstitüsünün onayıyla aşıların raf ömrünün üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarıldığını belirterek BioNTech aşılarının son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Bakanlık, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Türkiye'de son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının vatandaşlara uygulandığı" iddialarına yönelik yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında, Mart 2021'de uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Kovid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmalarının tekrarlanarak yapıldığına işaret edilen açıklamada, aşının üreticisi BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmalarının 27 Ağustos 2021'de tamamlandığı anımsatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarılmıştır.
Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsünün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. Eksi 80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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Bakan Koca: Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilir
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