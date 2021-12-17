https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-ickiden-can-kaybi-43e-yukseldi-1051867238.html

Sahte içkiden can kaybı 43'e yükseldi

Sahte içkiden can kaybı 43'e yükseldi

Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 43 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul’da 16 kişinin hayati tehlikelerinin... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:14+0300

2021-12-17T15:14+0300

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türkiye

operasyon

sahte içki

alkol

ölüm

alkol yasağı

zehir

can kaybı

sahte

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Yaklaşan yılbaşı öncesi Türkiye'nin bazı illerinden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak ve Muğla'da 43 kişi yaşamını yitirdi.En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-alkol-tukettigi-iddia-edilen-kisi-tedavisinin-ardindan-tutuklandi--1051861675.html

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