https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-ickiden-can-kaybi-43e-yukseldi-1051867238.html
Sahte içkiden can kaybı 43'e yükseldi
Sahte içkiden can kaybı 43'e yükseldi
Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 43 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul’da 16 kişinin hayati tehlikelerinin... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:14+0300
2021-12-17T15:14+0300
2021-12-17T15:14+0300
türkiye
operasyon
sahte içki
alkol
ölüm
alkol yasağı
zehir
can kaybı
sahte
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Yaklaşan yılbaşı öncesi Türkiye'nin bazı illerinden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak ve Muğla'da 43 kişi yaşamını yitirdi.En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-alkol-tukettigi-iddia-edilen-kisi-tedavisinin-ardindan-tutuklandi--1051861675.html
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operasyon, sahte içki, alkol, ölüm, alkol yasağı, zehir, can kaybı, sahte
Sahte içkiden can kaybı 43'e yükseldi
Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 43 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul’da 16 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Yaklaşan yılbaşı öncesi Türkiye'nin bazı illerinden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.
Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak ve Muğla'da 43 kişi yaşamını yitirdi.
En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.