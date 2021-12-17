Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına sahip en yaşlı kişi Belarus’ta öldü

Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Sovyetler Birliği Kahramanı, Emekli Albay Vasiliy Sergeyeviç Miçurin’in ölümü nedeniyle ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi.Miçurin’in 1939-1940 Fin-Rus Savaşı ve 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda yer aldığı anımsatıldı. Miçurin, 24 yaşındayken 1940 Şubat ayında Karelya Kıstağı’ndaki meydan muharebesinde sergilediği kahramanlıktan dolayı Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görüldü.
Belarus Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına sahip en yaşlı kişi olan 105 yaşındaki Vasiliy Miçurin’in hayatını kaybettiği belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Sovyetler Birliği Kahramanı, Emekli Albay Vasiliy Sergeyeviç Miçurin’in ölümü nedeniyle ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi.
Miçurin’in 1939-1940 Fin-Rus Savaşı ve 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda yer aldığı anımsatıldı. Miçurin, 24 yaşındayken 1940 Şubat ayında Karelya Kıstağı’ndaki meydan muharebesinde sergilediği kahramanlıktan dolayı Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görüldü.