https://tr.sputniknews.com/20211218/antalyada-kadin-cinayeti-esini-oldurup-polise-teslim-oldu-1051889542.html

Antalya'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp polise teslim oldu

Antalya'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp polise teslim oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde 1 çocuk annesi Gülsüm Bilgiç, tartıştığı 9 yıllık eşi Metin Bilgiç tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bilgiç, cinayet... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T13:38+0300

2021-12-18T13:38+0300

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kadına yönelik şiddet

kadın cinayetleri

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Antalya'da çiftçilik yapan Metin Bilgiç, saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. İhbarla polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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antalya, kadın cinayeti, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri