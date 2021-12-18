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Antalya'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp polise teslim oldu
Antalya'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp polise teslim oldu
Antalya'nın Demre ilçesinde 1 çocuk annesi Gülsüm Bilgiç, tartıştığı 9 yıllık eşi Metin Bilgiç tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bilgiç, cinayet... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T13:38+0300
2021-12-18T13:37+0300
türkiye
antalya
kadın cinayeti
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadın cinayetleri
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Antalya'da çiftçilik yapan Metin Bilgiç, saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. İhbarla polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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antalya, kadın cinayeti, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri

Antalya'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp polise teslim oldu

13:38 18.12.2021
© Emre Orman / csgorselarsiv.orgKadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© Emre Orman / csgorselarsiv.org
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Antalya'nın Demre ilçesinde 1 çocuk annesi Gülsüm Bilgiç, tartıştığı 9 yıllık eşi Metin Bilgiç tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bilgiç, cinayet sonrası eve çağırdığı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'da çiftçilik yapan Metin Bilgiç, saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı.
İhbarla polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Metin Bilgiç'i gözaltına aldı.
Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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