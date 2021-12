https://tr.sputniknews.com/20211218/bakan-karaismailoglu-kendi-uydusunu-ureten-dunyadaki-ilk-10-ulke-arasinda-yerimizi-alacagiz-1051891403.html

Bakan Karaismailoğlu: Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız

Bakan Karaismailoğlu: Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız” dedi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T15:39+0300

2021-12-18T15:39+0300

2021-12-18T15:39+0300

türkiye

yol

mavi vatan

uydu

türksat 5b

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051483233_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_ef484681c72a8de2a4928633f44c92f6.jpg

Yarın sabah fırlatılacak olan Türksat 5B’nin gönderilme aşamasından önce açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, Mavi Vatanda olduğu gibi Uzay Vatanda da Türkiye’nin yoluna devam edeceğini belirtti.‘Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hâle getirdik’Üretilen her projenin milletin rahatlığının, yaşam kalitesinin artmasına ve bütünsel bir kalkınma için gerçekleştirildiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Haberleşme alanının yanı sıra Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu sektörlerimizde yaptığımız yeni ve etkin atılımlarımız sayesinde ülkemizin ulaşım ve altyapıda çağ atlamasına vesile olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Belirlediğimiz akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi artırıyoruz. Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hâle getirdik. Ülkemizin zor coğrafi koşullarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aştık, aşıyoruz" dedi.Mavi Vatan'a da vurgu yapan Karaismailoğlu, "Mavi Vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için imkânlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Son olarak söz sahibi olacağımız bir yer daha var ‘Uzay Vatan’. Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bugün Uzay Vatan’da söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Uzay Vatan için attığımız bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Ana Vatan da, Mavi Vatan da, Uzay Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, Türkiye’nin kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağını vurguladı.“Proje, yatırım ve millete hizmet bazılarına ne kadar da uzak kavramlar”Uydu ve uzay çalışmalarla Türkiye’yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, “Birileri bu hedefleri hayal bile edemezken hep birlikte yine tarihin tekerrür ettiğini göreceğiz. 19 yıl önce, Ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak, İnsanımız yüksek hızlı trenler ile seyahat edecek. İstanbul Boğazı’nın altından tüp geçitler ile trenler, metrolar, arabalar geçecek, havayolu halkın yolu olacak, 7’den 70’e herkes hızlı internet kullanacak dediğimizde de bazıları bizlere inanmamışlardı. Ne mutlu bize ki; bu dediklerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yetinmedik, millî yüksek hızlı tren yapacağız dedik, yerli uydularımızı uzaya göndereceğiz dedik. Bunları da gerçekleştirdik. Baktılar bizimle baş edemiyorlar. Bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit etmeye başladılar. Yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak bu projelere engel olacaklarını sandılar. Türlü bahanelerle yatırımlarımızın önünü kesmeye çalıştılar. Onlar bizi izlemeye devam etsinler. Bizim her alanda yerli ve millî hamlelerimiz hız kesmeden devam edecek. Bizim felsefemizde millete hizmet yatar, sizin şikâyet ettikleriniz bizi, bu memleketin yükselişini durduramaz. Biz milletimizle el ele ülkemizin haklarını uzay vatanda da savunmayı sürdüreceğiz. O nedenle bir kez daha tekrarlıyorum: ‘Bizi izlemeye devam edin, belki bir şeyler öğrenirsiniz’. Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı, ana vatan, mavi vatan ve uzay vatandaki varlığıyla bölgesinin en önemli oyun kurucularından olan ülkemiz, ne söylerlerse söylesinler yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210920/ak-partili-aydemirden-chpli-cevikozun-mavi-vatan-yorumuna-tepki-1049073954.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yol, mavi vatan, uydu, türksat 5b