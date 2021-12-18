https://tr.sputniknews.com/20211218/belarus-nato-tehdidine-karsi-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirmayi-gozden-geciriyoruz-1051892142.html

Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz

Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, NATO tarafından bir tehdit oluşması ihtimaline karşı Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırmayı gözden... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T16:29+0300

2021-12-18T16:29+0300

2021-12-18T16:28+0300

dünya

belarus

nato

nükleer silah

vladimir makey

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RT Arabic'e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, "Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırma olasılığını gözden geçirdiğimize dair bir açıklama yapmıştı. Bu, NATO'nun Polonya topraklarında gelecekte gerçekleştireceği olası eylemlere verilecek yanıtlardan biri" ifadelerini kullandı.Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.Bunun üzerine geri adım atan Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını belirtmişti.

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belarus, nato, nükleer silah, vladimir makey