Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211218/belarus-nato-tehdidine-karsi-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirmayi-gozden-geciriyoruz-1051892142.html
Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz
Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, NATO tarafından bir tehdit oluşması ihtimaline karşı Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırmayı gözden... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T16:29+0300
2021-12-18T16:28+0300
dünya
belarus
nato
nükleer silah
vladimir makey
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102000/00/1020000018_39:0:1024:554_1920x0_80_0_0_4291ef4f496c425e29c97430657d7eb6.jpg
RT Arabic'e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, "Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırma olasılığını gözden geçirdiğimize dair bir açıklama yapmıştı. Bu, NATO'nun Polonya topraklarında gelecekte gerçekleştireceği olası eylemlere verilecek yanıtlardan biri" ifadelerini kullandı.Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.Bunun üzerine geri adım atan Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını belirtmişti.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102000/00/1020000018_285:0:1024:554_1920x0_80_0_0_666c9f5a86dcdf2ed3950b3d277683bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, nato, nükleer silah, vladimir makey

Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz

16:29 18.12.2021
© AFP 2021 / SAFIN HAMEDBelarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / SAFIN HAMED
Abone ol
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, NATO tarafından bir tehdit oluşması ihtimaline karşı Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçirdiklerini söyledi.
RT Arabic'e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, "Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırma olasılığını gözden geçirdiğimize dair bir açıklama yapmıştı. Bu, NATO'nun Polonya topraklarında gelecekte gerçekleştireceği olası eylemlere verilecek yanıtlardan biri" ifadelerini kullandı.

Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.

Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.
Bunun üzerine geri adım atan Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını belirtmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25Bahçeli: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır
17:19Osmaniye’de ihaleden satılık cami
17:19Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti
17:13CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı
17:05AK Parti’li Kurtulmuş: Büyük güçler, Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için planlarını yapıyorlar
17:03Binali Yıldırım: Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor
17:02ASELSAN'dan Katar açıklaması: Yapılan haber ve paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır
16:51Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
16:46Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama: 12 kişi öldü
16:29Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz
16:28Bulgarlar yılbaşı alışverişi için Edirne’ye akın ediyor: Baklavaya kadar bagajlarımızı dolduruyoruz
16:09Edirne’den konut satışları arttı: Bulgarlar köy evi, Yunanlar daire alıyor
16:05Hamzabeyli'de 32 kilometre tır kuyruğu oluştu
15:54SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
15:39Bakan Karaismailoğlu: Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız
15:37BM, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkını onaylayan kararı kabul etti
15:32Antonov: ABD, Ukrayna konusunda Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ediyor
15:22Antalya'da 3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba, cezaevinde asılı halde ölü bulundu
14:58İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını duyurdu
14:52Haberlerde oğlunu hırsızlık yaparken gören baba, polisi arayıp oğlunu yakalattı