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Belarus: NATO tehdidine karşı topraklarımıza nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçiriyoruz
© AFP 2021 / SAFIN HAMEDBelarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey
© AFP 2021 / SAFIN HAMED
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, NATO tarafından bir tehdit oluşması ihtimaline karşı Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırmayı gözden geçirdiklerini söyledi.
RT Arabic'e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, "Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandırma olasılığını gözden geçirdiğimize dair bir açıklama yapmıştı. Bu, NATO'nun Polonya topraklarında gelecekte gerçekleştireceği olası eylemlere verilecek yanıtlardan biri" ifadelerini kullandı.
Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.
Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.
Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.
Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.
Bunun üzerine geri adım atan Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını belirtmişti.