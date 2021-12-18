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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/belarusa-kacan-polonyali-asker-polonya-ordusunun-isledigi-cinayetleri-anlatti-1051883442.html
Belarus’a kaçan Polonyalı asker Polonya ordusunun işlediği cinayetleri anlattı
Belarus’a kaçan Polonyalı asker Polonya ordusunun işlediği cinayetleri anlattı
Belarus’a kaçan Polonyalı asker Emil Çeçko, Polonyalı askerlerin, sınırdaki sığınmacılara yardım etmeye çalışan gönüllüleri öldürmesine şahit olduğunu... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T01:52+0300
2021-12-18T01:52+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
asker
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Belarus radyo ve televizyon şirketi Belteleradiokompaniya’nın Telegram hesabından, Çeçko’nun Belarus 1 televizyonuna verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı.Çeçko, “Böyle en az iki durum gördüm” ifadesini kullandı.Her iki ölen gönüllünün Polonyalı olduğunu söyleyen Çeçko, bir gönüllünün askerlere yaklaşarak, “Onları (sığınmacıları) nereye götürüyorsunuz?” diye sorduğunu, Polonyalı sınır muhafızlarının buna yanıt, “gönüllüyü başından vurduğunu” anlattı.
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polonya, belarus, asker

Belarus’a kaçan Polonyalı asker Polonya ordusunun işlediği cinayetleri anlattı

01:52 18.12.2021
© AFP 2021 / JAAP ARRIENSPolonya askeri
Polonya askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / JAAP ARRIENS
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Belarus’a kaçan Polonyalı asker Emil Çeçko, Polonyalı askerlerin, sınırdaki sığınmacılara yardım etmeye çalışan gönüllüleri öldürmesine şahit olduğunu belirtti.
Belarus radyo ve televizyon şirketi Belteleradiokompaniya’nın Telegram hesabından, Çeçko’nun Belarus 1 televizyonuna verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı.
Çeçko, “Böyle en az iki durum gördüm” ifadesini kullandı.
Her iki ölen gönüllünün Polonyalı olduğunu söyleyen Çeçko, bir gönüllünün askerlere yaklaşarak, “Onları (sığınmacıları) nereye götürüyorsunuz?” diye sorduğunu, Polonyalı sınır muhafızlarının buna yanıt, “gönüllüyü başından vurduğunu” anlattı.
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