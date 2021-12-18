Belarus’a kaçan Polonyalı asker Polonya ordusunun işlediği cinayetleri anlattı

Belarus radyo ve televizyon şirketi Belteleradiokompaniya’nın Telegram hesabından, Çeçko’nun Belarus 1 televizyonuna verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı.Çeçko, “Böyle en az iki durum gördüm” ifadesini kullandı.Her iki ölen gönüllünün Polonyalı olduğunu söyleyen Çeçko, bir gönüllünün askerlere yaklaşarak, “Onları (sığınmacıları) nereye götürüyorsunuz?” diye sorduğunu, Polonyalı sınır muhafızlarının buna yanıt, “gönüllüyü başından vurduğunu” anlattı.
Belarus’a kaçan Polonyalı asker Emil Çeçko, Polonyalı askerlerin, sınırdaki sığınmacılara yardım etmeye çalışan gönüllüleri öldürmesine şahit olduğunu belirtti.
Belarus radyo ve televizyon şirketi Belteleradiokompaniya’nın Telegram hesabından, Çeçko’nun Belarus 1 televizyonuna verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı.
Çeçko, “Böyle en az iki durum gördüm” ifadesini kullandı.
Her iki ölen gönüllünün Polonyalı olduğunu söyleyen Çeçko, bir gönüllünün askerlere yaklaşarak, “Onları (sığınmacıları) nereye götürüyorsunuz?” diye sorduğunu, Polonyalı sınır muhafızlarının buna yanıt, “gönüllüyü başından vurduğunu” anlattı.