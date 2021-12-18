https://tr.sputniknews.com/20211218/belarusa-kacan-polonyali-asker-polonya-ordusunun-isledigi-cinayetleri-anlatti-1051883442.html

Belarus’a kaçan Polonyalı asker Polonya ordusunun işlediği cinayetleri anlattı

Belarus’a kaçan Polonyalı asker Polonya ordusunun işlediği cinayetleri anlattı

Belarus’a kaçan Polonyalı asker Emil Çeçko, Polonyalı askerlerin, sınırdaki sığınmacılara yardım etmeye çalışan gönüllüleri öldürmesine şahit olduğunu... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T01:52+0300

2021-12-18T01:52+0300

2021-12-18T01:52+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

asker

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Belarus radyo ve televizyon şirketi Belteleradiokompaniya’nın Telegram hesabından, Çeçko’nun Belarus 1 televizyonuna verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı.Çeçko, “Böyle en az iki durum gördüm” ifadesini kullandı.Her iki ölen gönüllünün Polonyalı olduğunu söyleyen Çeçko, bir gönüllünün askerlere yaklaşarak, “Onları (sığınmacıları) nereye götürüyorsunuz?” diye sorduğunu, Polonyalı sınır muhafızlarının buna yanıt, “gönüllüyü başından vurduğunu” anlattı.

polonya

belarus

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polonya, belarus, asker