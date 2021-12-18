https://tr.sputniknews.com/20211218/caldiklari-40-bin-tllik-arac-lastiklerini-2-bin-tlye-satarken-yakalandilar-1051886614.html

Çaldıkları 40 bin TL’lik araç lastiklerini 2 bin TL’ye satarken yakalandılar

Çaldıkları 40 bin TL’lik araç lastiklerini 2 bin TL’ye satarken yakalandılar

İstanbul Arnavutköy’de site otoparkındaki lüks otomobilin yaklaşık 40 bin TL değerindeki lastiklerini çalarak, 2 bin liraya satmaya çalışan hırsızlar kıskıvrak... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T10:55+0300

2021-12-18T10:55+0300

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türkiye

operasyon

otomobil

lastik

hırsızlık

arnavutköy

suçüstü

yakalama

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İstanbul Arnavutköy’de geçen günlerde gece saatlerinde bir sitenin otoparkına giren hırsızlar, lüks bir otomobilin yaklaşık 40 bin TL değerindeki lastiklerini ve özel tasarım jantlarını çalmıştı. Otomobili kaldırım taşlarının üzerine sabitleyerek aracın 4 lastiğini birden söken hırsızlar kayıplara karışmıştı.Otomobil sahibi İsmail Akbeyik’in şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatmıştı. Asayiş Büroya bağlı ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda hırsızlığı yaptığı belirlenen Hüseyin S. ve Ahmet K. isimli iki hırsızı 40 bin TL değerinde olan lastikleri bir lastikçiye 2 bin TL’ye satmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlardan Hüseyin S.’nin 46 suç kaydının bulunduğunu ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öğrenildi.'Ümidimi kesmiştim'Lastikleri çalındıktan yaklaşık 4 gün sonra bulunan otomobil sahibi İsmail Akbeyik, “Lastiklerden ümidimi kesmiştim. Kasko 37 bin 500 lira değer biçiyor bu lastiklere. Hırsızlar 2 bin liraya satmaya çalışırken yakalanmışlar. Polis arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

türkiye

arnavutköy

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operasyon, otomobil, lastik, hırsızlık, arnavutköy, suçüstü, yakalama