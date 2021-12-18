https://tr.sputniknews.com/20211218/hindistanda-maymunlar-250den-fazla-kopek-oldurdu-intikam-aliyor-olabilirler-1051888922.html

Hindistan'da maymunlar 250'den fazla köpek öldürdü: 'İntikam alıyor olabilirler'

Hindistan'da maymunlar 250'den fazla köpek öldürdü: 'İntikam alıyor olabilirler'

Hindistan'ın ufak bir kasabasında maymunların, "intikam" için köpekleri öldürmeye başladığı iddia edildi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T13:15+0300

2021-12-18T13:15+0300

2021-12-18T13:14+0300

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hindistan

köpek

maymun

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T24'ün News18'den aktardığına göre Majalgaon'daki olaylar, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.Yavru maymunun ölümünden sonra maymunların gördükleri tüm köpekleri yakalayıp yüksek yerlerden atmaya başladığı belirtildi.Habere göre şu ana kadar 250 kadar köpek öldürüldü.Komşu kasaba Lavool'da maymunların neredeyse tüm köpekleri öldürmesinin ardından vatandaşların yetkilileri çağırdığı, ancak onların da maymunları yakalayamadığı belirtildi.Lavool'da bazı kasaba sakinlerinin de köpeklerin saldırısına uğradığı ifade edildi.SUNY Buffalo'da Dr. öğretim üyesi Stephanie Poindexter, bazı araştırmalara göre hayvanların 'intikam almaya çalışabildiğini' ifade etti.

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hindistan, köpek, maymun