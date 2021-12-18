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https://tr.sputniknews.com/20211218/hindistanda-maymunlar-250den-fazla-kopek-oldurdu-intikam-aliyor-olabilirler-1051888922.html
Hindistan'da maymunlar 250'den fazla köpek öldürdü: 'İntikam alıyor olabilirler'
Hindistan'da maymunlar 250'den fazla köpek öldürdü: 'İntikam alıyor olabilirler'
Hindistan'ın ufak bir kasabasında maymunların, "intikam" için köpekleri öldürmeye başladığı iddia edildi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T13:15+0300
2021-12-18T13:15+0300
2021-12-18T13:14+0300
dünya
hindistan
köpek
maymun
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T24'ün News18'den aktardığına göre Majalgaon'daki olaylar, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.Yavru maymunun ölümünden sonra maymunların gördükleri tüm köpekleri yakalayıp yüksek yerlerden atmaya başladığı belirtildi.Habere göre şu ana kadar 250 kadar köpek öldürüldü.Komşu kasaba Lavool'da maymunların neredeyse tüm köpekleri öldürmesinin ardından vatandaşların yetkilileri çağırdığı, ancak onların da maymunları yakalayamadığı belirtildi.Lavool'da bazı kasaba sakinlerinin de köpeklerin saldırısına uğradığı ifade edildi.SUNY Buffalo'da Dr. öğretim üyesi Stephanie Poindexter, bazı araştırmalara göre hayvanların 'intikam almaya çalışabildiğini' ifade etti.
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hindistan, köpek, maymun
Hindistan'da maymunlar 250'den fazla köpek öldürdü: 'İntikam alıyor olabilirler'
Hindistan'ın ufak bir kasabasında maymunların, "intikam" için köpekleri öldürmeye başladığı iddia edildi.
T24'ün News18'den aktardığına göre
Majalgaon'daki olaylar, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.
Yavru maymunun ölümünden sonra maymunların gördükleri tüm köpekleri yakalayıp yüksek yerlerden atmaya başladığı belirtildi.
Habere göre
şu ana kadar 250 kadar köpek öldürüldü.
Komşu kasaba Lavool'da maymunların neredeyse tüm köpekleri öldürmesinin ardından vatandaşların yetkilileri çağırdığı, ancak onların da maymunları yakalayamadığı belirtildi.
Lavool'da bazı kasaba sakinlerinin de
köpeklerin saldırısına uğradığı ifade edildi. SUNY Buffalo'da Dr. öğretim üyesi Stephanie Poindexter, bazı araştırmalara göre hayvanların 'intikam almaya çalışabildiğini' ifade etti.