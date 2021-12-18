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Van'da ekmeğe zam
Van'da ekmeğe zam
Van'da, 1 lira 80 kuruştan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 2.50 TL olarak belirlendi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
van
ekmek
zam
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Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Berge, ekmek fiyatları hakkında yaptığı açıklamada birlik yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında ekmeğe zam yapıldığını belirtti. Berge, "Asgari ücretin belirlenmesi ve maliyet artışları birlikte değerlendirilerek, birlik yönetim kurulu tarafından ekmek fiyatı 2.50 TL olarak belirlenmiştir" dedi.Geçtiğimiz haftaya kadar 210 gram ekmeğin 1 lira 80 kuruştan satıldığı Van'da, maliyetler artınca, ekmeğin fiyatını 2 lira 50 kuruş yapan fırıncıların bu kararı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez tarafından durdurulmuştu.Van'da geçtiğimiz hafta ekmek zammı ile ilgili kriz yaşanmıştı. Önce 2 lira 50 kuruş yapılan, daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez'in devreye girmesi ile ekmek zammı eski fiyata çekilmişti.Vali Bilmez, Van'daki, fırıncılara, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şu an ilimizdeki 5 un fabrikasına malzeme desteği vermektedir. Ofis, unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere ve fırınlara satma taahhüdünde bulundu. Şu an ekmeği bire bir ciddi etkileyecek bir durum söz konusu değildir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/mersinde-ekmek-1-lira-ihtiyac-sahiplerine-ucretsiz-1051784518.html
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Van'da ekmeğe zam

01:00 18.12.2021
© İHAAntalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© İHA
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Van'da, 1 lira 80 kuruştan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 2.50 TL olarak belirlendi.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Berge, ekmek fiyatları hakkında yaptığı açıklamada birlik yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında ekmeğe zam yapıldığını belirtti. Berge, "Asgari ücretin belirlenmesi ve maliyet artışları birlikte değerlendirilerek, birlik yönetim kurulu tarafından ekmek fiyatı 2.50 TL olarak belirlenmiştir" dedi.
Geçtiğimiz haftaya kadar 210 gram ekmeğin 1 lira 80 kuruştan satıldığı Van'da, maliyetler artınca, ekmeğin fiyatını 2 lira 50 kuruş yapan fırıncıların bu kararı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez tarafından durdurulmuştu.
Van'da geçtiğimiz hafta ekmek zammı ile ilgili kriz yaşanmıştı. Önce 2 lira 50 kuruş yapılan, daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez'in devreye girmesi ile ekmek zammı eski fiyata çekilmişti.
Vali Bilmez, Van'daki, fırıncılara, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şu an ilimizdeki 5 un fabrikasına malzeme desteği vermektedir. Ofis, unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere ve fırınlara satma taahhüdünde bulundu. Şu an ekmeği bire bir ciddi etkileyecek bir durum söz konusu değildir" demişti.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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