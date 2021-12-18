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https://tr.sputniknews.com/20211218/vanda-tarihi-kesif-perslere-ait-mezar-bulundu-1051890504.html
Van'da tarihi keşif: Perslere ait mezar bulundu
Van'da tarihi keşif: Perslere ait mezar bulundu
Van'ın Edremit ilçesinde 10 ay önce kaçak kazı sonrası ekiplerin bölgede başlattığı kurtarma kazısında kentte ilk defa Pers Mezarlığı bulundu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T14:37+0300
2021-12-18T14:37+0300
türkiye
van
pers
arkeolojik kazı
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Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde 10 ay önce tarihi mezarlık olduğu iddia edilen alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alındı.Polisin bölgede yaptığı incelemede definecilerin hemen evlerinin yanı başında bulunan alanda tünel kazıp, kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı.Ardından da Van Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan yüzey araştırmasında üst tabakada İslami döneme ait mezarlar ortaya çıkarıldı.Bunun üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu`nca tepenin bulunduğu parsel 1`nci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Daha sonra da Van Müze Müdürlüğü`ne bağlı 13 kişilik ekip bölgede kazı çalışması yürüttü.Van Müze Müdürü Erol Uslu, kazıların devam ettiğini anlatarak, "Pers dönemi milattan önce 590`larda başlıyor. Bu hanedanlığın burada varoluşu Van`ın tarihsel kimliğinin ön plana çıkarılması kimliğinin bir parçasının daha oturması açısından çok önem arz ediyor. Burada önümüzdeki yıllarda da bir çalışma yürüteceğiz. Tepenin üst kısmında Müslüman mezarlığı, ortada Pers İmparatorluğu, en alt kısımda ise tümülüs olduğuna işaret eden veriler var. Van özelinde bir tümülüsün varlığının ortaya çıkarılması ve belgelenmesi söz konusu olursa şunu açık ve net söylemek gerekir ki bölge açısından çok büyük bir ses getirecek" dedi.Önümüzdeki yıllarda yapılacak bilimsel kazılar sonucunda tepeden bir kesit almayı düşündüklerini vurgulayan Uslu, "Çalışmalardan elde ettiğimiz kalıntılar, Pers döneminde de tepeliğin mezarlık olarak kullandığını net bir şekilde belgelemiş olduk. Şimdiye kadar bölgede bilindik bir Pers mezarlığının varlığından söz etmem mümkün değil. Pers-Akamenid dönemine ait olduğu düşünülen ve Van Kalesi Höyüğü`nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda bir adet pişmiş toprak kap ele geçirildi. Ancak mezar olarak ilk defa bulunuyor. Yani ilk defa Pers dönemine ait bir mezar kalıntısı buluyoruz" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210309/orduda-roma-donemi-sikkeleri-bulundu-arkeolojik-kazi-talep-edildi-1043988247.html
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van, pers, arkeolojik kazı

Van'da tarihi keşif: Perslere ait mezar bulundu

14:37 18.12.2021
© DHAvan
van - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© DHA
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Van'ın Edremit ilçesinde 10 ay önce kaçak kazı sonrası ekiplerin bölgede başlattığı kurtarma kazısında kentte ilk defa Pers Mezarlığı bulundu.
Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde 10 ay önce tarihi mezarlık olduğu iddia edilen alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alındı.

Polisin bölgede yaptığı incelemede definecilerin hemen evlerinin yanı başında bulunan alanda tünel kazıp, kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı.

Ardından da Van Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan yüzey araştırmasında üst tabakada İslami döneme ait mezarlar ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu`nca tepenin bulunduğu parsel 1`nci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Daha sonra da Van Müze Müdürlüğü`ne bağlı 13 kişilik ekip bölgede kazı çalışması yürüttü.

Van Müze Müdürü Erol Uslu, kazıların devam ettiğini anlatarak, "Pers dönemi milattan önce 590`larda başlıyor. Bu hanedanlığın burada varoluşu Van`ın tarihsel kimliğinin ön plana çıkarılması kimliğinin bir parçasının daha oturması açısından çok önem arz ediyor. Burada önümüzdeki yıllarda da bir çalışma yürüteceğiz. Tepenin üst kısmında Müslüman mezarlığı, ortada Pers İmparatorluğu, en alt kısımda ise tümülüs olduğuna işaret eden veriler var. Van özelinde bir tümülüsün varlığının ortaya çıkarılması ve belgelenmesi söz konusu olursa şunu açık ve net söylemek gerekir ki bölge açısından çok büyük bir ses getirecek" dedi.

Önümüzdeki yıllarda yapılacak bilimsel kazılar sonucunda tepeden bir kesit almayı düşündüklerini vurgulayan Uslu, "Çalışmalardan elde ettiğimiz kalıntılar, Pers döneminde de tepeliğin mezarlık olarak kullandığını net bir şekilde belgelemiş olduk. Şimdiye kadar bölgede bilindik bir Pers mezarlığının varlığından söz etmem mümkün değil. Pers-Akamenid dönemine ait olduğu düşünülen ve Van Kalesi Höyüğü`nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda bir adet pişmiş toprak kap ele geçirildi. Ancak mezar olarak ilk defa bulunuyor. Yani ilk defa Pers dönemine ait bir mezar kalıntısı buluyoruz" açıklamasını yaptı.
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