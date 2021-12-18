https://tr.sputniknews.com/20211218/zelenskiy-donbassta-savasan-yabancilarin-vatandaslik-almasini-kolaylastiran-yasayi-imzaladi-1051897368.html

Zelenskiy, Donbass'ta savaşan yabancıların vatandaşlık almasını kolaylaştıran yasayı imzaladı

Zelenskiy, Donbass'ta savaşan yabancıların vatandaşlık almasını kolaylaştıran yasayı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass'ta savaşan yabancıların Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran yasayı imzaladı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T21:32+0300

2021-12-18T21:32+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Donbass'ta savaşan yabancılar ile bazı kategorilerdeki Rus vatandaşlarının Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran yasayı imzaladığı duyuruldu.Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, 14 Aralık'ta kabul edilen ‘belirli kategorilerdeki yabancılara Ukrayna vatandaşlığı verilmesi prosedürünün basitleştirilmesine’ ilişkin yasa değişikliğini imzaladı. Basitleştirilmiş vatandaşlık prosedürü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde daha önce görev almış veya görevini aktif olarak sürdüren, Ukrayna'ya üstün hizmetleri olan veya devlet çıkarlarına hizmet eden ve siyasi nedenlerle zulme uğrayan ‘saldırgan’ devletin vatandaşlarını da kapsıyor" denildi.Daha önce Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, bazı kategorilerdeki Rus vatandaşları ile Donbass’taki çatışmalara katılan yabancılara Ukrayna vatandaşlığı verilmesi prosedürünü basitleştiren yasayı onaylamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/eski-abd-istihbarat-subayi-ukrayna-yuzunden-rusyayla-savasin-sonucu-feci-olur-1051305793.html

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