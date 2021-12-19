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12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı: Valilik soruşturma başlattı
12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı: Valilik soruşturma başlattı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikleti çalıntı olduğu iddiasıyla durdurulan 12 yaşındaki çocuk polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındı. Olayla... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T22:23+0300
2021-12-19T22:32+0300
gözaltı
türkiye
polis
çocuk
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Polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Çevredekilerin tepki gösterdiği olayla ilgili hastaneden darp raporu alan Akgün ailesi polislerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yaşadıklarını gazetecilere anlatan 12 yaşındaki Miraç Akgün, sinemadan çıkıp gelirken yolun karşısına geçtiğinde bir aracın gelip bir anda önünde durduğunu belirterek şunları söyledi:İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kendisini arayan polislerin hırsızlıkla itham ettiğini anlatan baba Ferhat Akgün ise, “Emniyete gittim, oğlum arabadan bir indi. Üzeri, dizleri, pantolonu çamur bir halde. Hüngür hüngür ağlıyor. Psikolojik olarak bitmiş, tüketmişler çocuğu. Biz bunu hırsız zannettik, bir şey yapmadık, kendini yerlere attı dediler. Ondan sonra biz hiçbir yerine dokunmadık bu çocuğun dediler. Kamera kayıtlarına baktığımızda kendi oğlumun anlattığı gibi yerlerde sürüklüyorlar” diye konuştu.Polisler hakkında soruşturma başlatılırken, çocuk ve aileden özür dilenildi. Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu'da bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memurunun ilgili konu ile alakalı araştırma yaptığı sırada eşgale uyan Miraç Akgün'ü durdukları ve çocuğun kaçmak istediği iddia edildi. Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığının ifade edildiği açıklamada, "Yaşanan bu talihsiz olay, valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahili bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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gözaltı, polis, çocuk

12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı: Valilik soruşturma başlattı

22:23 19.12.2021 (güncellendi: 22:32 19.12.2021)
© İHA12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikleti çalıntı olduğu iddiasıyla durdurulan 12 yaşındaki çocuk polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili valilik tarafından soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Çevredekilerin tepki gösterdiği olayla ilgili hastaneden darp raporu alan Akgün ailesi polislerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşadıklarını gazetecilere anlatan 12 yaşındaki Miraç Akgün, sinemadan çıkıp gelirken yolun karşısına geçtiğinde bir aracın gelip bir anda önünde durduğunu belirterek şunları söyledi:
“Çok korktum. Arabadan inen biri sert bir şekilde kolumdan tuttu. Bırak beni diyorum bırakmıyor. Bana ‘Bu bisikleti nereden aldın, nereden çaldın’ diyor. Kaçmayı deniyorum, olmuyor. Sonra diğeri geldi belime sarıldı uygun olmayacak bir şekilde. Yine kaçmaya çalışırken ikisi tuttu. Yere düştüm bisikletime sarıldım. Tutundum baya ama yine çekiyorlar. Ben o sıra yardım edin diye bağırıyorum. Bana polisim demeden saldırdı. Babamı arayalım, babam memur diyorum dinlemiyor beni. Acayip korktum. Sanki kaçıracaklarmış gibi her yerimden tuttular, çok kötüydü.”
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kendisini arayan polislerin hırsızlıkla itham ettiğini anlatan baba Ferhat Akgün ise, “Emniyete gittim, oğlum arabadan bir indi. Üzeri, dizleri, pantolonu çamur bir halde. Hüngür hüngür ağlıyor. Psikolojik olarak bitmiş, tüketmişler çocuğu. Biz bunu hırsız zannettik, bir şey yapmadık, kendini yerlere attı dediler. Ondan sonra biz hiçbir yerine dokunmadık bu çocuğun dediler. Kamera kayıtlarına baktığımızda kendi oğlumun anlattığı gibi yerlerde sürüklüyorlar” diye konuştu.
Polisler hakkında soruşturma başlatılırken, çocuk ve aileden özür dilenildi. Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu'da bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memurunun ilgili konu ile alakalı araştırma yaptığı sırada eşgale uyan Miraç Akgün'ü durdukları ve çocuğun kaçmak istediği iddia edildi.
Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığının ifade edildiği açıklamada, "Yaşanan bu talihsiz olay, valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahili bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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