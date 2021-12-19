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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211219/ak-partili-kurtulmus-insanlar-elestiriyor-ama-yaparsa-yine-erdogan-ve-hukumeti-duzeltecek-diyor-1051914993.html
AK Partili Kurtulmuş: İnsanlar eleştiriyor ama 'Yaparsa yine Erdoğan ve hükümeti düzeltecek' diyor
AK Partili Kurtulmuş: İnsanlar eleştiriyor ama 'Yaparsa yine Erdoğan ve hükümeti düzeltecek' diyor
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T20:00+0300
2021-12-19T20:05+0300
ekonomi
ak parti
türkiye
numan kurtulmuş
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, teşkilatın ağırlıklı yükünü mahalle başkanlarının çektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğini anımsatan Kurtulmuş, "2023'te de aynı 94 ruhu gibi yeni başlangıcı, sayfayı açarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için çalışacağız" dedi.'Evet ekonomide sorunlar var'Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik gelişmeleri çok iyi bildiklerini söyleyerek, "Türkiye şu an itibarıyla bu yılın sonunda 221 milyar dolar ihracatı olan bir ülke olmuştur. Bu yılın sonu itibarıyla Türkiye dünya ortalamasının iki katı olan yüzde 10'luk büyüme hızıyla dünyada destan yazan ülkelerden birisi olmuştur. Evet ekonomide sorunlar var. Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor. Ama en az muhalefetin gördüğü kadar bunları görüyor, bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ancak üreten, çoğaltan, istihdam üreten, ihracata, yatırım yapan bir Türkiye olma istikametinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu yol bağımsızlık yoludur" diye konuştu.'Gerilimi göze almaktan vazgeçmedik'Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor coğrafyada, yaşadığı zorluklarda ve gerilimlerde çatışmayı değil önce barış masasında yer almayı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:'Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz'Numan Kurtulmuş, bir siyasi hareket için en zor zamanlardan birinden geçtiklerini belirterek, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Bunları söylüyoruz; ama yaparsa yine AK Parti yapacak, bunları düzeltecekse yine Recep Tayyip Erdoğan ve hükumeti düzeltecek'. Hele hele karşımızdaki ittifakın çok renkli ve sesli olduğunu gören milletimiz, içlerinden bir uyum çıkmayacağını, sorunları çözecek bir iradenin çıkmayacağını biliyor. Onun için milletimizin yanında olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.'Adayımız belli'2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Ama karşı tarafa söylüyorsunuz; 'kimi aday göstereceksiniz' diyoruz 'siz seçimi ilan edin hemen adayımızı ilan ederiz' diyorlar. Peki 'seçimi ne zaman ilan edelim' diyoruz, 'seçimi yarın ilan edin' diyorlar. Arkadaşlar, bugünden yarına adayını nasıl belli edeceksin? Oradaki mesele, kimin sözü kimin önüne geçecek, kimin adayı kimin adayının önüne geçecek. Biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda '50 artı 1' diyoruz; her gün artı 1'lerimiz artırarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/erdogan-enflasyon-asagiya-inmeye-baslayacak-cunku-faiz-sebep-enflasyon-neticedir-bu-da-benim-tezim-1051912808.html
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ak parti, türkiye, numan kurtulmuş

AK Partili Kurtulmuş: İnsanlar eleştiriyor ama 'Yaparsa yine Erdoğan ve hükümeti düzeltecek' diyor

20:00 19.12.2021 (güncellendi: 20:05 19.12.2021)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Yaparsa yine AK Parti yapacak, Erdoğan ve hükümeti düzeltecek'" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, teşkilatın ağırlıklı yükünü mahalle başkanlarının çektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğini anımsatan Kurtulmuş, "2023'te de aynı 94 ruhu gibi yeni başlangıcı, sayfayı açarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için çalışacağız" dedi.

'Evet ekonomide sorunlar var'

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik gelişmeleri çok iyi bildiklerini söyleyerek, "Türkiye şu an itibarıyla bu yılın sonunda 221 milyar dolar ihracatı olan bir ülke olmuştur. Bu yılın sonu itibarıyla Türkiye dünya ortalamasının iki katı olan yüzde 10'luk büyüme hızıyla dünyada destan yazan ülkelerden birisi olmuştur. Evet ekonomide sorunlar var. Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor. Ama en az muhalefetin gördüğü kadar bunları görüyor, bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ancak üreten, çoğaltan, istihdam üreten, ihracata, yatırım yapan bir Türkiye olma istikametinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu yol bağımsızlık yoludur" diye konuştu.

'Gerilimi göze almaktan vazgeçmedik'

Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor coğrafyada, yaşadığı zorluklarda ve gerilimlerde çatışmayı değil önce barış masasında yer almayı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Yunanistan ile gerilimlerde barış masasında olmayı, Kafkaslardaki gerilimlerde, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde hep barış masasını destekledik. Şunu dünyaya göstermek istiyoruz. Dünyadaki sorunları karşılıklı rızayla, müzakere ile çözebiliriz. Çatışarak bu meseleleri çözmek eski devirlerin, kabile kültürlerin ya da eski dönemden kalma emperyalist alışkanlıkların bir tezahürüdür. Ancak Türkiye'nin milli menfaatlerini korumada da hiç bir gerilimi göze almaktan vazgeçmedik, bütün gerilimleri göze aldık. Mesela Libya, Doğu Akdeniz'de petrol arama meselesi; bunları uzatabiliriz. Bizim milli menfaatlerimiz söz konusu olursa kim ne gerilim çıkarırsa çıkarsın Türkiye bütün gerilimlere karşı yumruğunu sıkarak, akıllı bir şekilde strateji izlemeyi bilir."

'Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Numan Kurtulmuş, bir siyasi hareket için en zor zamanlardan birinden geçtiklerini belirterek, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Bunları söylüyoruz; ama yaparsa yine AK Parti yapacak, bunları düzeltecekse yine Recep Tayyip Erdoğan ve hükumeti düzeltecek'. Hele hele karşımızdaki ittifakın çok renkli ve sesli olduğunu gören milletimiz, içlerinden bir uyum çıkmayacağını, sorunları çözecek bir iradenin çıkmayacağını biliyor. Onun için milletimizin yanında olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Adayımız belli'

2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Ama karşı tarafa söylüyorsunuz; 'kimi aday göstereceksiniz' diyoruz 'siz seçimi ilan edin hemen adayımızı ilan ederiz' diyorlar. Peki 'seçimi ne zaman ilan edelim' diyoruz, 'seçimi yarın ilan edin' diyorlar. Arkadaşlar, bugünden yarına adayını nasıl belli edeceksin? Oradaki mesele, kimin sözü kimin önüne geçecek, kimin adayı kimin adayının önüne geçecek. Biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda '50 artı 1' diyoruz; her gün artı 1'lerimiz artırarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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