https://tr.sputniknews.com/20211219/ak-partili-kurtulmus-insanlar-elestiriyor-ama-yaparsa-yine-erdogan-ve-hukumeti-duzeltecek-diyor-1051914993.html

AK Partili Kurtulmuş: İnsanlar eleştiriyor ama 'Yaparsa yine Erdoğan ve hükümeti düzeltecek' diyor

AK Partili Kurtulmuş: İnsanlar eleştiriyor ama 'Yaparsa yine Erdoğan ve hükümeti düzeltecek' diyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T20:00+0300

2021-12-19T20:00+0300

2021-12-19T20:05+0300

ekonomi

ak parti

türkiye

numan kurtulmuş

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, teşkilatın ağırlıklı yükünü mahalle başkanlarının çektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğini anımsatan Kurtulmuş, "2023'te de aynı 94 ruhu gibi yeni başlangıcı, sayfayı açarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için çalışacağız" dedi.'Evet ekonomide sorunlar var'Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik gelişmeleri çok iyi bildiklerini söyleyerek, "Türkiye şu an itibarıyla bu yılın sonunda 221 milyar dolar ihracatı olan bir ülke olmuştur. Bu yılın sonu itibarıyla Türkiye dünya ortalamasının iki katı olan yüzde 10'luk büyüme hızıyla dünyada destan yazan ülkelerden birisi olmuştur. Evet ekonomide sorunlar var. Ciddi birtakım sıkıntıları vatandaşlarımız çekiyor. Ama en az muhalefetin gördüğü kadar bunları görüyor, bunların giderilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ancak üreten, çoğaltan, istihdam üreten, ihracata, yatırım yapan bir Türkiye olma istikametinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu yol bağımsızlık yoludur" diye konuştu.'Gerilimi göze almaktan vazgeçmedik'Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor coğrafyada, yaşadığı zorluklarda ve gerilimlerde çatışmayı değil önce barış masasında yer almayı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:'Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz'Numan Kurtulmuş, bir siyasi hareket için en zor zamanlardan birinden geçtiklerini belirterek, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Bunları söylüyoruz; ama yaparsa yine AK Parti yapacak, bunları düzeltecekse yine Recep Tayyip Erdoğan ve hükumeti düzeltecek'. Hele hele karşımızdaki ittifakın çok renkli ve sesli olduğunu gören milletimiz, içlerinden bir uyum çıkmayacağını, sorunları çözecek bir iradenin çıkmayacağını biliyor. Onun için milletimizin yanında olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.'Adayımız belli'2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Ama karşı tarafa söylüyorsunuz; 'kimi aday göstereceksiniz' diyoruz 'siz seçimi ilan edin hemen adayımızı ilan ederiz' diyorlar. Peki 'seçimi ne zaman ilan edelim' diyoruz, 'seçimi yarın ilan edin' diyorlar. Arkadaşlar, bugünden yarına adayını nasıl belli edeceksin? Oradaki mesele, kimin sözü kimin önüne geçecek, kimin adayı kimin adayının önüne geçecek. Biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda '50 artı 1' diyoruz; her gün artı 1'lerimiz artırarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211219/erdogan-enflasyon-asagiya-inmeye-baslayacak-cunku-faiz-sebep-enflasyon-neticedir-bu-da-benim-tezim-1051912808.html

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ak parti, türkiye, numan kurtulmuş