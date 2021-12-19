https://tr.sputniknews.com/20211219/bagdatta-yesil-bolgeye-fuze-saldirisi-1051902721.html

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye iki füzeyle saldırı düzenlendi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T04:17+0300

2021-12-19T04:17+0300

2021-12-19T04:20+0300

dünya

irak

yeşil bölge

füze saldırısı

bağdat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1042845918_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_dae38adbe52509e86b159821b542ca70.jpg

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye iki füze atıldığı bildirildi.Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığı ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

irak

yeşil bölge

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, yeşil bölge, füze saldırısı, bağdat