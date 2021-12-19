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https://tr.sputniknews.com/20211219/bagdatta-yesil-bolgeye-fuze-saldirisi-1051902721.html
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye iki füzeyle saldırı düzenlendi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T04:17+0300
2021-12-19T04:17+0300
2021-12-19T04:20+0300
dünya
irak
yeşil bölge
füze saldırısı
bağdat
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye iki füze atıldığı bildirildi.Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığı ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
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irak, yeşil bölge, füze saldırısı, bağdat
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı 04:17 19.12.2021 (güncellendi: 04:20 19.12.2021)
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye iki füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye iki füze atıldığı bildirildi.
Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığı ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.