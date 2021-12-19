https://tr.sputniknews.com/20211219/cavusoglu-turk-rus-dostlugunu-bozmak-isteyenler-husrana-ugradi-1051903734.html

Çavuşoğlu: Türk-Rus dostluğunu bozmak isteyenler hüsrana uğradı

Çavuşoğlu: Türk-Rus dostluğunu bozmak isteyenler hüsrana uğradı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5 yıl önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’la ilgili RIA Novosti’ye yaptığı... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T09:19+0300

2021-12-19T09:19+0300

2021-12-19T09:19+0300

türkiye

rusya

ankara

andrey karlov

mevlüt çavuşoğlu

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

ikili ilişkiler

diplomasi

suikast

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürülmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti.Bu süre zarfında Karlov suikastinin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması için gerçekleştirildiği, her ülke resmi makamlarınca ortak kanaat olarak dile getirildi.Peki, Andrey Karlov ve ona yönelik suikast Türkiye-Rusya ilişkileri açısından ne anlama geliyor? Karlov’un yokluğunda geçen 5 yılda, iki ülke ilişkileri nasıl gelişti?‘Karlov’un kaybı Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve tüm ülkemizi derinden üzdü’Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölümünün 5. yılında, Rus diplomasi geleneğinin önemli isimleri arasında sayılan Andrey Karlov hakkındaki duygu ve düşüncelerini RIA Novosti Ajansı’na şöyle anlattı:‘Türk-Rus dostluğunu bozmak isteyenler hüsrana uğradı’Bakan Çavuşoğlu, Karlov’a yönelik suikastin bir terör saldırısı olduğunun altını çizerken, asıl amacın Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak olduğunu, ancak iki ülkenin de bu tuzağa düşmediğini belirtti:‘Rusya’yla işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız’Peki, ikili ilişkilerin zorlu bir testten geçtiği dönemde görev alan, Andrey Karlov’un Türk - Rus ilişkilerine nasıl bir katkısı oldu? Karlov’un yokluğunda, Moskova - Ankara ilişkileri nereye evrildi? Çavuşoğlu bu sorulara ise şu yanıtları verdi:‘Türk-Rus ilişkilerini baltalamak isteyen güç odakları ortaya çıktı’Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na göre, Karlov’a yönelik suikast, Türkiye-Rusya dostluğunu baltalamak isteyen odakları açıkça ortaya koydu:Karlov suikasti davasından hangi sonuç çıktı?Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi 8 Ocak 2019’da görümeye başlandı. Mahkeme, 19 Nisan 2021’de dava hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, katil zanlısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıktı. Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin davanın gerekçeli kararında suikastı FETÖ’nün MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında yer alan üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği belirtildi.Gülen’ın Altıntaş'a suikast talimatını verdiği, MİT TIR’larının durdurulması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Karlov suikastının amacının aynı olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şöyle denildi:“Her üç eylemin amacının aynı olduğu, amacın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmektir. Saldırıyla Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerinin bozulmasının amaçlanması hedeflerden birisi olmakla birlikte tek hedefin bu olmayıp, örgütteki çözülmeyi engelleme ve darbe girişimine zemin hazırlama amacını da taşıdığı, amacın Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğudur.”

https://tr.sputniknews.com/20200303/-karlov-suikasti-davasinda-adil-oksuz-itirafi-1041524167.html

https://tr.sputniknews.com/20211215/zaharova-karlov-suikastinin-azmettiricisi-rus-turk-iliskilerini-bozmayi-basaramadi-1051805154.html

https://tr.sputniknews.com/20210309/karlov-davasinda-karar-aciklaniyor-1043989057.html

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rusya, ankara, andrey karlov, mevlüt çavuşoğlu, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), ikili ilişkiler, diplomasi, suikast, büyükelçi suikasti, rus büyükelçi karlov'a suikast, büyükelçi, karlov suikasti