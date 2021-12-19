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Düğünde damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
Düğünde damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
Sosyal medyada gündeme gelen bir videoda takı töreninde damada 5 litrelik ayçiçek yağı takıldı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T23:08+0300
2021-12-19T23:08+0300
2021-12-19T23:31+0300
türkiye
ayçiçek yağı
altın
düğün
damat
takı
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Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda takı töreni sırasında damada 5 litre ayçiçek yağı takıldığı görüntülendi.Görüntülerde ayçiçek yağının takılmasının ardından damat akrabaları birlikte objektiflere poz veriyor.Sosyal medyanın öne çıkanlarından olan görüntülerin nerede çekildiği ise bilinmiyor.
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ayçiçek yağı, altın, düğün, damat, takı
Düğünde damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar 23:08 19.12.2021 (güncellendi: 23:31 19.12.2021)
Sosyal medyada gündeme gelen bir videoda takı töreninde damada 5 litrelik ayçiçek yağı takıldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda takı töreni sırasında damada
5 litre ayçiçek yağı takıldığı görüntülendi.
Görüntülerde ayçiçek yağının takılmasının ardından
damat akrabaları birlikte objektiflere poz veriyor.
Sosyal medyanın öne çıkanlarından olan görüntülerin nerede çekildiği ise bilinmiyor.