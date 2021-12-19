https://tr.sputniknews.com/20211219/doktora-saldiran-sahis-serbest-birakildi-1051900893.html

Doktora saldırdı, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı

Doktora saldırdı, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı

Aydın Didim Devlet Hastanesi'nde polisin, işlediği suç nedeniyle adli muayeneye getirdiği bir kişi, nöbetçi hekim Doğancan Kılıç’a saldırdı. Hekimin kaşına 4... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T00:33+0300

2021-12-19T00:33+0300

2021-12-19T01:11+0300

türkiye

aydın

sağlıkta şiddet

didim

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Sağlık çalışanlarına saldırının yeni adresi Aydın’ın Didim ilçesi oldu. Sözcü'nün haberine göre, gözaltına alınan ve adli muayene için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen bir şahıs, nöbetçi hekim Doğancan Kılıç'a saldırdı. Yüzüne aldığı kafa darbesiyle hekimin kaşı açıldı. Meslektaşları tarafından tedavi altına alınan Kılıç’ın kaşına 4 dikiş atıldı.Polisin karakola götürdüğü saldırgan hakkında hem işlediği suç, hem de sağlık çalışanına saldırdığı için işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren hastane çalışanları, “Adli makamlara çıkarılmadan, mahkeme görmeden serbest kaldı. Sağlık çalışanlarına şiddet adeta teşvik ediliyor” dedi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün olayla ilgili ‘beyaz kod’ ve soruşturma süreçlerini başlattığı öğrenildi.Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz doktora yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün adını taşıyan paylaşımda, "18 Aralık 2021 tarihinde saat 00.10 civarında Didim Devlet Hastanemiz Acil servisine kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şahıs tarafından, Acil Servis Hekimimiz Dr. Doğancan Kılıç saldırıya uğramıştır. Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

türkiye

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aydın, sağlıkta şiddet, didim