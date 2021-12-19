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Kadıköy’de izdiham: Fenerbahçe taraftarı stada girmek için uzun süre bekleyince tepki gösterdi
Kadıköy’de izdiham: Fenerbahçe taraftarı stada girmek için uzun süre bekleyince tepki gösterdi
Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar stadyum girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarı-lacivertliler, yaşananların... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T19:44+0300
2021-12-19T19:50+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
izdiham
stat
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Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken erken saatlerde stadyum çevresine gelmeye başladı. Taraftarlar tribündeki yerini almak için kapı girişlerinden geçmek isterken bu noktada uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine bir süre kapılar açılmazken, bu noktada taraftarlar ‘Yönetim uyuma, taraftara sahip çık’ tezahüratları yaptı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Okul Açık’ olarak bilinen tribün girişine giderek durumun düzeltilmesi için talimat verdi. Yoğunluk diğer kapılarda da yaşanırken, taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala stadyuma giriş yapabildi.
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fenerbahçe, beşiktaş, izdiham, stat

Kadıköy’de izdiham: Fenerbahçe taraftarı stada girmek için uzun süre bekleyince tepki gösterdi

19:44 19.12.2021 (güncellendi: 19:50 19.12.2021)
© İHA / BOZHAN MEMİŞSüper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar stadyum girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarı-lacivertliler, yaşananların ardından tepki gösterdi.
Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar stadyum girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarı-lacivertliler, yaşananların ardından tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA / BOZHAN MEMİŞ
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Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar stadyum girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sarı-lacivertliler, yaşananların ardından tepki gösterdi.
Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken erken saatlerde stadyum çevresine gelmeye başladı. Taraftarlar tribündeki yerini almak için kapı girişlerinden geçmek isterken bu noktada uzun kuyruklar oluştu.
Yaşanan yoğunluk üzerine bir süre kapılar açılmazken, bu noktada taraftarlar ‘Yönetim uyuma, taraftara sahip çık’ tezahüratları yaptı.
Yaşananların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Okul Açık’ olarak bilinen tribün girişine giderek durumun düzeltilmesi için talimat verdi.
Yoğunluk diğer kapılarda da yaşanırken, taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala stadyuma giriş yapabildi.
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