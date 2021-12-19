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Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar tatili
Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar tatili
Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verildi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T15:25+0300
2021-12-19T15:25+0300
türkiye
kar tatili
eğitim
konya
kar
beyşehir
karatay
selçuklu
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Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibarıyla 1 gün süreyle ara verildi.Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
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kar tatili, eğitim, konya, kar, beyşehir, karatay, selçuklu

Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar tatili

15:25 19.12.2021
© İHA / FATİME ÖZAĞIR BİLGİLİKonya'nın Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.
Konya'nın Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA / FATİME ÖZAĞIR BİLGİLİ
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Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verildi.
Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibarıyla 1 gün süreyle ara verildi.
Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
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