https://tr.sputniknews.com/20211219/konyanin-7-ilcesinde-egitime-kar-tatili-1051910342.html

Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar tatili

Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar tatili

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verildi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T15:25+0300

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türkiye

kar tatili

eğitim

konya

kar

beyşehir

karatay

selçuklu

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Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibarıyla 1 gün süreyle ara verildi.Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

türkiye

konya

beyşehir

karatay

selçuklu

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kar tatili, eğitim, konya, kar, beyşehir, karatay, selçuklu