https://tr.sputniknews.com/20211219/muhabire-tokat-atan-gazeteci-muharrem-sarikaya-mazeretsiz-ozur-diliyorum-1051913725.html

Muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya: Mazeretsiz özür diliyorum

Muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya: Mazeretsiz özür diliyorum

Yaptığı bir röportaj sırasında muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya “Mazeretsiz özür diliyorum” dedi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T18:19+0300

2021-12-19T18:19+0300

2021-12-19T18:25+0300

türkiye

tokat

muharrem sarıkaya

özür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051913700_49:0:501:254_1920x0_80_0_0_91c1b4e695c7bc03c9156b3a4c755c92.png

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada gazeteci Muharrem Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile mikrofon bağlantısı kurmaya çalıştığı esnada tokat attı.'Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz'Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da açıklama yaparak Sarıkaya'yı kınadı. Açıklamada şöyle denildi:Tüm bunların ardından ise Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tokat, muharrem sarıkaya, özür