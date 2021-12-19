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Muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya: Mazeretsiz özür diliyorum
18:19 19.12.2021 (güncellendi: 18:25 19.12.2021)
© FotoğrafMuharrem Sarıkaya
© Fotoğraf
Yaptığı bir röportaj sırasında muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya “Mazeretsiz özür diliyorum” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada gazeteci Muharrem Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile mikrofon bağlantısı kurmaya çalıştığı esnada tokat attı.
Muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya: Mazeretsiz özür diliyorum https://t.co/Nlw20vEkpo pic.twitter.com/axftDmc9Uw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 19, 2021
'Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz'
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da açıklama yaparak Sarıkaya'yı kınadı. Açıklamada şöyle denildi:
"Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz."
Tüm bunların ardından ise Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…” dedi.
Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziüantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…— MUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) December 19, 2021
Muharrem SARIKAYA