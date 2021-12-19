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https://tr.sputniknews.com/20211219/musa-orhana-verilen-cezanin-gerekcesi-aciklandi-1051906323.html
Musa Orhan’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Musa Orhan’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 yıl hapis... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T11:47+0300
2021-12-19T11:47+0300
türkiye
tecavüz
asker
açıklama
musa orhan
ipek er
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Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Açıklanan gerekçeli kararda, İpek Er ile Musa Orhan’ın sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve bir müddet konuştuktan sonra sevgili oldukları belirtildi. İpek Er’in daha sonra Batman’dan sanığın yaşadığı Siirt’e gelip, 25-28 Haziran tarihleri arasında otelde kaldığına kararda dikkat çekildi.İpek Er’e alkol i̇çi̇rdi̇ği̇ tepsi̇t edi̇ldi̇Sanık Musa Orhan’ın, İpek Er’i 28 Haziran’da kaldığı otelden alıp, arkadaşına ait olduğunu söylediği bir eve götürdüğü, Orhan’ın burada cinsel ilişkiye girme teklifine Er’in ‘bakire’ olduğunu söyleyerek, kabul etmediği vurgulandı. Ret cevabı alan Musa Orhan’ın bir gün sonra aynı eve alkollü şekilde geldiği ve ısrar ederek Er’in de iki bardak alkol almasını sağladığı vurgulandı.Er’in alkol aldıktan sonra sarhoş olduğu belirtilen kararda, Orhan’ın evlenmek vaadinden bulunarak, cinsel birliktelik konusunda ısrar ettiği, alkolün etkisiyle direnç gösteremeyen İpek Er ile cinsel birliktelik yaşadıkları kaydedildi. Sabah uyandığında İpek Er’in, sarhoş edilerek kendisine sahip olunduğunu söylemesi üzerine ise Musa Orhan’ın zaten evleneceklerini söyleyerek güven uyandırmaya devam ettiği, Er’in bunun üzerine bu kez kendi rızası ile Musa Orhan ile iki kez daha cinsel ilişkiye girdiği belirtildi.Rapor i̇le mağdurun i̇ddi̇aları uyumluBilet alıp, kendisini İzmir’e kuzeninin yanına gönderen Musa Orhan’ın telefonlarına ve mesajlarına cevap vermemesi üzerine aynı otobüsle Siirt’in Kurtalan ilçesine dönen Er’in şikayetçi olduğu kaydedildi.Sanık Musa Orhan’ın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade edilen kararda, Er’in yapılan muayenesi sonucu verilen Siirt Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nün 09 Temmuz 2020 tarihli raporundan ve olayın gerçekleştiği evin yatak odasından alınan battaniye ve yastık kılıfı üzerinde Orhan ve Er’e ait meni, vücut izi ve kan örneklerinin karışık halde bulunduğuna ilişkin raporun; mağdurun olayın gerçekleştiği yer ve zamana ilişkin iddialarını doğruladığı vurgulandı. Bunun Er’in anlatımlarıyla da uyumlu olduğu ifade edildi.Kararda, İpek Er’in amacının sanık Orhan’a iftira atmak, cezalandırılmasını sağlamak olmadığına dikkat çekilerek, “Alkolün etkisinde olan direnme ve idrak etme gücünü kaybeden mağdurun, öncesinde ya da ilişki esnasında açıkça ilişkiye girme iradesi olmadığı sürece yapılan cinsel ilişkinin rıza dışı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu durumda artık mağdurun direnci kırıldığı için sanığın cebir kullanması gerekmediği gibi mağdurun direnmesi de beklenemez” denildi.‘Adi̇l bi̇r karar olmamıştır’Karara itiraz eden Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, mahkemenin bir cümlelik gerekçeye sığındığını öne sürerek, “Mağdurun alkol alarak direncinin kırıldığı ve cinsel ilişkiye rızasının olmadığının kabulü gerekir demiştir. Oysa alkol alınıp alınmadığı, alındıysa ne cins bir alkol alındığı dahi kanıtlanamamıştır” diyerek, kararı adil bulmadığını kaydetti.Siirt Valiliği’nce 16 Temmuz 2020’de açığa alınan Musa Orhan, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilmişti.
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tecavüz, asker, açıklama, musa orhan, ipek er

Musa Orhan’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

11:47 19.12.2021
© Fotoğraf : TwitterMusa Orhan
Musa Orhan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 25 yaşındaki eski Uzman Çavuş Musa Orhan hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.
Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Açıklanan gerekçeli kararda, İpek Er ile Musa Orhan’ın sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve bir müddet konuştuktan sonra sevgili oldukları belirtildi. İpek Er’in daha sonra Batman’dan sanığın yaşadığı Siirt’e gelip, 25-28 Haziran tarihleri arasında otelde kaldığına kararda dikkat çekildi.

İpek Er’e alkol i̇çi̇rdi̇ği̇ tepsi̇t edi̇ldi̇

Sanık Musa Orhan’ın, İpek Er’i 28 Haziran’da kaldığı otelden alıp, arkadaşına ait olduğunu söylediği bir eve götürdüğü, Orhan’ın burada cinsel ilişkiye girme teklifine Er’in ‘bakire’ olduğunu söyleyerek, kabul etmediği vurgulandı. Ret cevabı alan Musa Orhan’ın bir gün sonra aynı eve alkollü şekilde geldiği ve ısrar ederek Er’in de iki bardak alkol almasını sağladığı vurgulandı.
Er’in alkol aldıktan sonra sarhoş olduğu belirtilen kararda, Orhan’ın evlenmek vaadinden bulunarak, cinsel birliktelik konusunda ısrar ettiği, alkolün etkisiyle direnç gösteremeyen İpek Er ile cinsel birliktelik yaşadıkları kaydedildi. Sabah uyandığında İpek Er’in, sarhoş edilerek kendisine sahip olunduğunu söylemesi üzerine ise Musa Orhan’ın zaten evleneceklerini söyleyerek güven uyandırmaya devam ettiği, Er’in bunun üzerine bu kez kendi rızası ile Musa Orhan ile iki kez daha cinsel ilişkiye girdiği belirtildi.
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Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı: Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun
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Rapor i̇le mağdurun i̇ddi̇aları uyumlu

Bilet alıp, kendisini İzmir’e kuzeninin yanına gönderen Musa Orhan’ın telefonlarına ve mesajlarına cevap vermemesi üzerine aynı otobüsle Siirt’in Kurtalan ilçesine dönen Er’in şikayetçi olduğu kaydedildi.
Sanık Musa Orhan’ın hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade edilen kararda, Er’in yapılan muayenesi sonucu verilen Siirt Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nün 09 Temmuz 2020 tarihli raporundan ve olayın gerçekleştiği evin yatak odasından alınan battaniye ve yastık kılıfı üzerinde Orhan ve Er’e ait meni, vücut izi ve kan örneklerinin karışık halde bulunduğuna ilişkin raporun; mağdurun olayın gerçekleştiği yer ve zamana ilişkin iddialarını doğruladığı vurgulandı. Bunun Er’in anlatımlarıyla da uyumlu olduğu ifade edildi.
Kararda, İpek Er’in amacının sanık Orhan’a iftira atmak, cezalandırılmasını sağlamak olmadığına dikkat çekilerek, “Alkolün etkisinde olan direnme ve idrak etme gücünü kaybeden mağdurun, öncesinde ya da ilişki esnasında açıkça ilişkiye girme iradesi olmadığı sürece yapılan cinsel ilişkinin rıza dışı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu durumda artık mağdurun direnci kırıldığı için sanığın cebir kullanması gerekmediği gibi mağdurun direnmesi de beklenemez” denildi.

‘Adi̇l bi̇r karar olmamıştır’

Karara itiraz eden Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, mahkemenin bir cümlelik gerekçeye sığındığını öne sürerek, “Mağdurun alkol alarak direncinin kırıldığı ve cinsel ilişkiye rızasının olmadığının kabulü gerekir demiştir. Oysa alkol alınıp alınmadığı, alındıysa ne cins bir alkol alındığı dahi kanıtlanamamıştır” diyerek, kararı adil bulmadığını kaydetti.
Siirt Valiliği’nce 16 Temmuz 2020’de açığa alınan Musa Orhan, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilmişti.
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