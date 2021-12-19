https://tr.sputniknews.com/20211219/siparislerini-atla-dagitiyor-kuresel-isinma-icin-farkindalik-olusturmak-istedik-1051911834.html

Siparişlerini atla dağıtıyor: ‘Küresel ısınma için farkındalık oluşturmak istedik’

Siparişlerini atla dağıtıyor: ‘Küresel ısınma için farkındalık oluşturmak istedik’

Ankara'da bir esnaf, son zamanlarda yaşanan doğal afetlere ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için atlı kuryeler ile paket servise başladı. Tan ve Tuni... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T16:29+0300

2021-12-19T16:29+0300

2021-12-19T16:29+0300

yaşam

ankara

türkiye

küresel ısınma

at

sipariş

kurye

farkındalık

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Anadolu Meydanı'nda faaliyet gösteren tantuni işletmesi, dünyada yaşanan iklim sorunlarına ve sıklaşan doğal afetlere dikkat çekmek amacıyla Tan ve Tuni adı verilen atlar ile paket servise başladı.Restoranın işletmecisi Ali Serkan Yılmaz, atlı paket servislerinin yaklaşık 3 gün önce başladığını belirterek, “Dünya artık ciddi anlamda bir değişime uğradı. Her geçen gün doğal afetlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla eskiden ulaşımda kullandığımız hayvanlar dünyaya hiçbir zarar vermiyordu. Yine ulaşımda atlarımızın yerini otomobiller ve toplu taşımalar aldı. Bu araçlar da dünyaya ciddi anlamda zarar veriyor ve böyle bir olumsuzluğa dikkat çekmek için bu tarz bir farkındalık oluşturmak istedik. Eminim başarılı olmuşuzdur. İnsanlar şaşırıyor ve şaşkınlık içerisinde izliyorlar. Tabii ki Ankara sokaklarında böyle atlı kuryeler görmedikleri için ilgi çekiyor. Atların aylık nal bakımları var ve Tan da havucu çok seviyor. Bizim hiçbir sıkıntımız yok. Paket servise 3 günden beri başladık. Bunun devamlılığı tabii ki olmayacak. Az önce de söylediğim gibi farkındalık oluşturmak istedik. Önümüzdeki 2-3 gün daha devam edecek” ifadelerini kullandı.‘Biz gerçekten doğaya ve hayvanlara aşık insanlarız’Atlı kurye uygulamasından memnun olduklarını belirten vatandaşlardan Tuğçe Yalçın, “Biz gerçekten doğaya ve hayvanlara aşık insanlarız. Evet kuryelerimizi ve motorları biraz saha dışında bırakmış olabiliriz. Ama görmek istediğimiz bu. Hem yemeğimizi yeriz hem de atları severiz. Çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bence herkes böyle yapmalı. Hem hayvan sevgisini artırmış hem de ulaşımı daha da kolaylaştırmış oluruz" dedi.

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ankara, türkiye, küresel ısınma, at, sipariş, kurye, farkındalık