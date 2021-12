https://tr.sputniknews.com/20211219/tusedad-tuketiciler-et-ve-sut-bulmakta-zorlanacak-1051909036.html

TÜSEDAD: Tüketiciler et ve süt bulmakta zorlanacak

TÜSEDAD: Tüketiciler et ve süt bulmakta zorlanacak

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yaptığı açıklamada, "Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. İnek kesimleri devam ederse... 19.12.2021

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yaptığı açıklamada, et ve süt sektöründe, Türk lirasındaki sert değer kaybının maliyetleri artırdığını ve tedarik zincirinin kırılma noktasına geldiğini belirterek gıda krizine işaret etti.TÜSEDAD’dan yapılan açıklamada, süt ve et sektörünün gidişatının kaygı verici olduğu belirtilerek, “Biz üreticiler olarak önümüzü göremiyoruz. Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. Tedarik zinciri kırılma noktasına geldi, böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız” denildi.Açıklamada, “İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşük ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketiciler de et ve süt bulmakta zorlanacaktır” ifadesi yer aldı.TÜSEDAD Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, 8 Aralık tarihinden itibaren üretici süt fiyatının 4.70 TL/litre olarak belirlendiğini belirterek, maliyet hesapları yapılırken Ekim sonu maliyetlerinin temel alındığı, 1 Kasım tarihinden bu güne yem maliyetlerinin yüzde 53 arttığı ifade edildi. TÜSEDAD, “1 litre sürü 5.5 TL’nin üzerinde mal edip 4.70 TL’ye satmak sürdürülebilir değil. Acil önlem alınması için çağrı yapıyoruz” dedi.

