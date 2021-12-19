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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki ekonomik kriz tüm bölge için tehdit
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki ekonomik kriz tüm bölge için tehdit
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T00:55+0300
2021-12-19T00:55+0300
dünya
türkiye
yunanistan
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi. Duvar'ın Alman gazetesi Handelsblatt'tan aktardığı habere göre Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularına 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu.Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil, geleceğe bakalım" diye konuştu.Yunanistan Başbakanı, Almanya'ya da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olma çağrısında bulundu. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.
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türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki ekonomik kriz tüm bölge için tehdit

00:55 19.12.2021
© REUTERS / COSTAS BALTASYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / COSTAS BALTAS
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" açıklaması yaptı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi.
Duvar'ın Alman gazetesi Handelsblatt'tan aktardığı habere göre Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.
Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularına 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu.
Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil, geleceğe bakalım" diye konuştu.
Yunanistan Başbakanı, Almanya'ya da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olma çağrısında bulundu. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.
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