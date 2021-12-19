https://tr.sputniknews.com/20211219/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyedeki-ekonomik-kriz-tum-bolge-icin-tehdit-1051901121.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki ekonomik kriz tüm bölge için tehdit

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'deki ekonomik kriz tüm bölge için tehdit

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T00:55+0300

2021-12-19T00:55+0300

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dünya

türkiye

yunanistan

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi. Duvar'ın Alman gazetesi Handelsblatt'tan aktardığı habere göre Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularına 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu.Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil, geleceğe bakalım" diye konuştu.Yunanistan Başbakanı, Almanya'ya da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olma çağrısında bulundu. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.

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