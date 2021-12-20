Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle-Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan; bu senenin ilk 11 ayında 30 milyar dolara çıkardık-2022 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmeler toplamda 385 saati aşmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam yoluyla büyütmemize katkı sağlayacaktır
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son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmeler toplamda 385 saati aşmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam yoluyla büyütmemize katkı sağlayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle
-Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan; bu senenin ilk 11 ayında 30 milyar dolara çıkardık
-2022 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmeler toplamda 385 saati aşmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam yoluyla büyütmemize katkı sağlayacaktır