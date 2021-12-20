https://tr.sputniknews.com/20211220/dolar-18-liranin-uzerini-test-etti-1051948053.html

Dolar 18 liranın üzerini test etti

Dolar 18 liranın üzerini test etti

Euro/TL kurunun 20'yi geçmesinin ardından dolar/TL kuru da 18 liranın üzerini test etti. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T19:08+0300

2021-12-20T19:08+0300

2021-12-20T19:08+0300

ekonomi

dolar

ekonomi

dolar/tl

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Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, bugün 18 seviyesini gördü. Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0.1 azalışla 96.6 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0.1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor. Euro/TL kuru ise bugün 20 seviyesini görmüştü.Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarında faize karşı olduğunu yineleyerek, "Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Ben halkımı faize ezdirmeyeceğim" demişti.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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dolar, ekonomi, dolar/tl