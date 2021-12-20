Dolar 18 liranın üzerini test etti

Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, bugün 18 seviyesini gördü. Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0.1 azalışla 96.6 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0.1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor. Euro/TL kuru ise bugün 20 seviyesini görmüştü.Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarında faize karşı olduğunu yineleyerek, "Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Ben halkımı faize ezdirmeyeceğim" demişti.
Euro/TL kurunun 20'yi geçmesinin ardından dolar/TL kuru da 18 liranın üzerini test etti.
Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, bugün 18 seviyesini gördü.
Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0.1 azalışla 96.6 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0.1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.
Euro/TL kuru ise bugün 20 seviyesini görmüştü.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarında faize karşı olduğunu yineleyerek, "Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Ben halkımı faize ezdirmeyeceğim" demişti.