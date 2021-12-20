https://tr.sputniknews.com/20211220/esini-sahte-ickiden-kaybetti-gorme-kaybi-yasadi-ciglik-cigliga-oldu-1051935127.html

Eşini sahte içkiden kaybetti: Görme kaybı yaşadı, çığlık çığlığa öldü

Eşini sahte içkiden kaybetti: Görme kaybı yaşadı, çığlık çığlığa öldü

İstanbul Avcılar’da yaşayan Dilek Havutçuoğlu, bir tekel bayisinden pet şişe içerisinde aldığı 25 TL’lik sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T13:51+0300

2021-12-20T13:51+0300

2021-12-20T13:51+0300

türkiye

istanbul

sahte içki

alkol

pet şişe

görme yetisi

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İstanbul'da yaşayan Dilek Havutçuoğlu, bir tekel bayisinden 25 liraya pet şişe içerisinde alkol aldı. Havutçuoğlu içki içtikten bir süre sonra görme kaybı yaşamaya başladı.Vücudunda da ağrılar hisseden kadın, eşinden yardım istedi. Kadın eşi tarafından en yakın hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Havutçuoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.'Eşim çığlık çığlığa öldü'Eşinin alkol aldıktan sonra gözlerinin görmediğini belirten Fikret Havutcuoğlu “Eşi cumartesi günü kaçak alkol alıyor 25 TL’ye pet şişe içerisinde tekel bayisinde. Alkol aldıktan sonra gözlerinin görmediğini söyledi. Vücudunda ağrılar hissettiğini söyledi. Çığlık çığlığa öldü benim eşim. Kanı metil alkolle zehirlenen insanın diyalize bağlanması gerekiyormuş doktor söyledi. Fakat eşime bir şey yapılmadı. Sadece hava verildi. Sabaha karşı da vefat etti. 50 yaşındaydı 4 çocuğu vardı” diye konuştu.

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istanbul, sahte içki, alkol, pet şişe, görme yetisi