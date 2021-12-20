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Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu
Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün Omicron varyantı için hatırlama dozunun süresini 6'dan 3 aya indirdiğini açıklaması, hastanelerde yoğunluğa ve uzun... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T12:03+0300
2021-12-20T12:03+0300
koronavirüs
hastane
aşı
kuyruk
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
hatırlatma dozu
omicron
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Omicron varyantına tedbir amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle 6 ay olan üçüncü ve dördüncü 'hatırlatma' dozlarının süresini 3 aya indirdiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte aşı olmak isteyenler, hastanelerde yoğunluğa yol açtı. Eskişehir'de Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra koronavirüs aşısı uygulayan sağlık kuruluşlarında günlük 15 binin üzerinde kişiye 'hatırlatma' dozu yapılıyor.'Bu i̇hmal edi̇lecek bi̇r şey deği̇l'Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde üçüncü doz aşısını olan 45 yaşındaki Soner Akpınar, herkesin koronavirüse karşı aşı olması gerektiğini söyledi. Bakanlık açıklamasını duyduktan sonra randevu alıp hastaneye geldiğini ifade eden Akpınar, "Randevumu dün akşam aldım, bugün öğlen de geldim. Sırada çok beklemedim, 1-2 dakika içinde bitti. 10'arlı gruplar halinde aldılar içeriye, hemen halloldu. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ihmal edilecek bir şey değil. Hastalık konusunda ülkenin durumu da ortada. Salgının daha fazla büyümemesi için herkesi aşıya davet ediyoruz. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesi şart. Başka türlü bu işin üstesinden gelemeyiz" diye konuştu.'Yoğunluk var ama bekli̇yoruz'Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozunu olan 22 yaşındaki Burak Görgülü de çok kısa sürede randevu alarak geldiğini belirterek, "İnternet üzerinden randevu aldık. Yoğunluk var ama 10 dakikadır falan bekliyoruz. 3'üncü doz aşımı olacağım. Hepimizin aşı olması gerekiyor. Yarın seyahate çıkacağız. Uçağa binmemiz için aşılarımızı tamamlıyoruz, PCR testimizi de verdik. Pandemiden dolayı hem milletimiz hem de bizim açımızdan sıkıntı çekmemek için hepimizin aşılarımızı olmamız gerekiyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/iranda-ilk-omicron-vakasi-tespit-edildi-1051908734.html
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hastane, aşı, kuyruk, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, hatırlatma dozu, omicron

Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu

12:03 20.12.2021
© DHAHastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu
Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© DHA
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün Omicron varyantı için hatırlama dozunun süresini 6'dan 3 aya indirdiğini açıklaması, hastanelerde yoğunluğa ve uzun kuyruklara neden oldu.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Omicron varyantına tedbir amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle 6 ay olan üçüncü ve dördüncü 'hatırlatma' dozlarının süresini 3 aya indirdiğini açıkladı.
Bu açıklama ile birlikte aşı olmak isteyenler, hastanelerde yoğunluğa yol açtı. Eskişehir'de Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra koronavirüs aşısı uygulayan sağlık kuruluşlarında günlük 15 binin üzerinde kişiye 'hatırlatma' dozu yapılıyor.

'Bu i̇hmal edi̇lecek bi̇r şey deği̇l'

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde üçüncü doz aşısını olan 45 yaşındaki Soner Akpınar, herkesin koronavirüse karşı aşı olması gerektiğini söyledi.
Bakanlık açıklamasını duyduktan sonra randevu alıp hastaneye geldiğini ifade eden Akpınar, "Randevumu dün akşam aldım, bugün öğlen de geldim. Sırada çok beklemedim, 1-2 dakika içinde bitti. 10'arlı gruplar halinde aldılar içeriye, hemen halloldu. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ihmal edilecek bir şey değil. Hastalık konusunda ülkenin durumu da ortada. Salgının daha fazla büyümemesi için herkesi aşıya davet ediyoruz. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesi şart. Başka türlü bu işin üstesinden gelemeyiz" diye konuştu.
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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'Yoğunluk var ama bekli̇yoruz'

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozunu olan 22 yaşındaki Burak Görgülü de çok kısa sürede randevu alarak geldiğini belirterek, "İnternet üzerinden randevu aldık. Yoğunluk var ama 10 dakikadır falan bekliyoruz. 3'üncü doz aşımı olacağım. Hepimizin aşı olması gerekiyor. Yarın seyahate çıkacağız. Uçağa binmemiz için aşılarımızı tamamlıyoruz, PCR testimizi de verdik. Pandemiden dolayı hem milletimiz hem de bizim açımızdan sıkıntı çekmemek için hepimizin aşılarımızı olmamız gerekiyor" dedi.
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