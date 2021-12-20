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Kremlin: NATO, Polonya'ya nükleer silah konuşlandırırsa uygun adımları atarız
Kremlin: NATO, Polonya'ya nükleer silah konuşlandırırsa uygun adımları atarız
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Rusya'nın durumu dengelemek için uygun adımları atacağını ve çeşitli... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T15:09+0300
2021-12-20T15:11+0300
rusya
polonya
nato
kremlin
dmitriy peskov
sergey ryabkov
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Günlük basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan, Belarus'tan gelen "NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Belarus, topraklarında bu silahlardan konuşlandırılması için Rusya'ya teklifte bulunacak" açıklamasını değerlendirmesi istendi. Peskov, "Bizim için tehdit oluşturabilecek çeşitli türden silahların sınırlarımızın yakınlarına konuşlandırılmasının, durumu dengelemek için uygun adımların atılmasını gerektireceği hiç kimse için bir sır değil. Burada çok çeşitli seçenekler mümkün" ifadelerini kullandı. Bu arada Peskov, güvenlik garantileriyle tekliflere ABD'deniz henüz kayda değer bir yanıt almadıklarını belirtti. Bazı kaynaklara göre ABD'nin müzakereye hazır olduğunu duyduklarını kaydeden Peskov, "Sanırım bu olumlu bir faktör. Ancak henüz kayda değer bir yanıt almadık, bu nedenle değerlendirme yapmak için henüz erken" dedi. 'İddialar ABD'de siyasi irade bulunmadığını gösteriyor' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Moskova'nın güvenlik garantileri konusundaki teklifleriyle bahisleri yükselttiğine dair spekülasyonları reddettiklerini söyledi. Ryabkov, "Bunu kabul etmiyoruz, birilerinin bahisleri yükselttiğine dair iddialar, zorunluluk arz eden bu alanda ciddi çalışma yapmaya yönelik siyasi irade bulunmadığını kanıtlıyor" diye konuştu. Rusya'nın tekliflerinin önleme amaçlı bir önlem olduğunun altını çizen Ryabkov, "Moskova, Washington'la ilişkileri iyileştirmeye hazır ve gerekli tüm tekliflerini sundu. Eğer yanıt vermezlerse veya olumsuz yanıt verirlerse bu, bilinçli olarak ilişkileri bozma, kriz durumunu sürdürme, gerilimi tırmandırma politikası izledikleri anlamına gelir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz, pozitif, yapıcı gündemle çalışmaya alıştık. ABD ve NATO'ya sunduğumuz, böyle hareket etmeyi sürdüreceğimizin yeni bir kanıtı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-nato-aciyan-noktalarimiza-basmaya-devam-ederse-askeri-yanit-veririz-1051933242.html
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rusya, polonya, nato, kremlin, dmitriy peskov, sergey ryabkov

Kremlin: NATO, Polonya'ya nükleer silah konuşlandırırsa uygun adımları atarız

15:09 20.12.2021 (güncellendi: 15:11 20.12.2021)
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Rusya'nın durumu dengelemek için uygun adımları atacağını ve çeşitli seçenekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Günlük basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan, Belarus'tan gelen "NATO'nun Polonya'ya nükleer silah konuşlandırması halinde Belarus, topraklarında bu silahlardan konuşlandırılması için Rusya'ya teklifte bulunacak" açıklamasını değerlendirmesi istendi.
Peskov, "Bizim için tehdit oluşturabilecek çeşitli türden silahların sınırlarımızın yakınlarına konuşlandırılmasının, durumu dengelemek için uygun adımların atılmasını gerektireceği hiç kimse için bir sır değil. Burada çok çeşitli seçenekler mümkün" ifadelerini kullandı.
Bu arada Peskov, güvenlik garantileriyle tekliflere ABD'deniz henüz kayda değer bir yanıt almadıklarını belirtti. Bazı kaynaklara göre ABD'nin müzakereye hazır olduğunu duyduklarını kaydeden Peskov, "Sanırım bu olumlu bir faktör. Ancak henüz kayda değer bir yanıt almadık, bu nedenle değerlendirme yapmak için henüz erken" dedi.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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'İddialar ABD'de siyasi irade bulunmadığını gösteriyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Moskova'nın güvenlik garantileri konusundaki teklifleriyle bahisleri yükselttiğine dair spekülasyonları reddettiklerini söyledi. Ryabkov, "Bunu kabul etmiyoruz, birilerinin bahisleri yükselttiğine dair iddialar, zorunluluk arz eden bu alanda ciddi çalışma yapmaya yönelik siyasi irade bulunmadığını kanıtlıyor" diye konuştu.
Rusya'nın tekliflerinin önleme amaçlı bir önlem olduğunun altını çizen Ryabkov, "Moskova, Washington'la ilişkileri iyileştirmeye hazır ve gerekli tüm tekliflerini sundu. Eğer yanıt vermezlerse veya olumsuz yanıt verirlerse bu, bilinçli olarak ilişkileri bozma, kriz durumunu sürdürme, gerilimi tırmandırma politikası izledikleri anlamına gelir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz, pozitif, yapıcı gündemle çalışmaya alıştık. ABD ve NATO'ya sunduğumuz, böyle hareket etmeyi sürdüreceğimizin yeni bir kanıtı" ifadelerini kullandı.
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