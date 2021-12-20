Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211220/libyadan-ikinci-yolcu-gemisi-izmire-geldi-1051929155.html
Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi
Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi
Libya’dan 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Misrata kentinden yola çıkan ikinci gemi İzmir Limanı'na yanaştı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T11:56+0300
2021-12-20T11:56+0300
türkiye
izmir
libya
seyahat
ticaret
ekonomi
liman
gemi
kruvaziyer gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051929129_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be7636806896b377b174a88c41fad078.jpg
Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan sefer kapsamında gelen 'Kevalay Queen' adlı gemide 200 yolcu yer aldı.Yolculara gemiden ayrılmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle test yapıldı.Kente gelen yolcuların İzmir ve çevre illerde ticareti canlandırması, turistik ve ticari ziyaretlerde bulunması bekleniyor.Bir hafta sürecek ziyaretler sonrası gemi pazar akşamı Libya’ya dönecek. Dönüş seferine Türkiye'den 40 iş insanının da katılacağı ifade edildi.Ay başında başlayan seferlere ilginin yüksek olduğu belirtildi.İlk gemi, Türkiye'den 3 milyon dolarlık yükle döndüDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, yaptığı açıklamada, Libya'dan İzmir'e ikinci yolculuğun da herhangi bir aksilik yaşanmadan gerçekleştirildiğini belirtti.İlk geminin tekstil, gıda, tıbbi cihaz, yedek parça, iş makinesi, mobilya, elektrik-elektronik alet ve mutfak eşyalarından oluşan 3 milyon dolarlık yükle Türkiye'den ayrıldığını dile getiren Karanfil, şunları kaydetti:Afrika kıtasının öneminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hükümet yetkililerince sürekli dile getirildiğini hatırlatan Karanfil, "Afrika ile ilişkilerimizi artırmak için Libya'ya daha fazla odaklanmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi ve ticaretimizi daha da ileriye götürmeliyiz. İşte biz başlattığımız seferlerle bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.'Esnaf ve tüccar için önemli'İzmir'i turizm markası haline getirmek amacıyla kurulan gönüllüler grubu Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, 25 yıl aradan sonra yeniden başlayan seferlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.Gemi seferleriyle ilgili başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ticaret ve sanayi odalarına, esnaf birliğine ve kentin tüm kurumlarına önemli görevler düştüğüne işaret eden Tercan, "Gemi ile gelen ziyaretçiler sıradan turistler değil. Yüksek bütçeleri ile İzmir’e alım yapmaya gelen misafirlerin irili ufaklı tüm işletmelere, esnafa çok büyük faydası olacak. Misafirleri karşılayıp, sorunsuz alışverişlerini yapmalarına rehberlik edilmeli" dedi.Tercan, meslek kuruluşlarının teşviki ve desteği ile kent çarşılarındaki iş yerlerinin Libya’dan gelenlere özel kampanyalar düzenlemesi, onları cezbedecek reklamlar yapmasının yararlı olacağını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/libyada-silahli-gruplar-basbakanlik-binasini-kusatti-1051816354.html
https://tr.sputniknews.com/20211205/libyadan-25-yil-aranin-ardindan-ilk-yolcu-gemisi-izmire-geldi-1051459745.html
türkiye
izmir
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051929129_91:0:739:486_1920x0_80_0_0_43f5b9dd81a2fd0552f41007cc3e5857.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, libya, seyahat, ticaret, ekonomi, liman, gemi, kruvaziyer gemisi

Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi

11:56 20.12.2021
© AALibya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi
Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
Abone ol
Libya’dan 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Misrata kentinden yola çıkan ikinci gemi İzmir Limanı'na yanaştı.
Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan sefer kapsamında gelen 'Kevalay Queen' adlı gemide 200 yolcu yer aldı.
Yolculara gemiden ayrılmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle test yapıldı.
Kente gelen yolcuların İzmir ve çevre illerde ticareti canlandırması, turistik ve ticari ziyaretlerde bulunması bekleniyor.
Bir hafta sürecek ziyaretler sonrası gemi pazar akşamı Libya’ya dönecek. Dönüş seferine Türkiye'den 40 iş insanının da katılacağı ifade edildi.
Ay başında başlayan seferlere ilginin yüksek olduğu belirtildi.

İlk gemi, Türkiye'den 3 milyon dolarlık yükle döndü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, yaptığı açıklamada, Libya'dan İzmir'e ikinci yolculuğun da herhangi bir aksilik yaşanmadan gerçekleştirildiğini belirtti.
İlk geminin tekstil, gıda, tıbbi cihaz, yedek parça, iş makinesi, mobilya, elektrik-elektronik alet ve mutfak eşyalarından oluşan 3 milyon dolarlık yükle Türkiye'den ayrıldığını dile getiren Karanfil, şunları kaydetti:
"Henüz ilk seferimizde Türkiye'nin ihracatına 3 milyon dolarlık katkı sunduk. Bu rakamın giderek artacağını düşünüyoruz. Şu anda kış aylarındayız ama iki seferde Libya'dan 350'ye yakın yolcu getirdik. Bu sayının baharla birlikte artışa geçeceğini ve yazın zirve yapacağını düşünüyoruz. Şimdiden gelecek aylardaki seferler için talepler var. Yaza doğru haftalık sefer sayımızı ve destinasyonlarımızı artırmayı planlıyoruz."
Afrika kıtasının öneminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hükümet yetkililerince sürekli dile getirildiğini hatırlatan Karanfil, "Afrika ile ilişkilerimizi artırmak için Libya'ya daha fazla odaklanmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi ve ticaretimizi daha da ileriye götürmeliyiz. İşte biz başlattığımız seferlerle bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
DÜNYA
Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasını kuşattı
16 Aralık, 02:23

'Esnaf ve tüccar için önemli'

İzmir'i turizm markası haline getirmek amacıyla kurulan gönüllüler grubu Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, 25 yıl aradan sonra yeniden başlayan seferlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.
Gemi seferleriyle ilgili başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ticaret ve sanayi odalarına, esnaf birliğine ve kentin tüm kurumlarına önemli görevler düştüğüne işaret eden Tercan, "Gemi ile gelen ziyaretçiler sıradan turistler değil. Yüksek bütçeleri ile İzmir’e alım yapmaya gelen misafirlerin irili ufaklı tüm işletmelere, esnafa çok büyük faydası olacak. Misafirleri karşılayıp, sorunsuz alışverişlerini yapmalarına rehberlik edilmeli" dedi.
Tercan, meslek kuruluşlarının teşviki ve desteği ile kent çarşılarındaki iş yerlerinin Libya’dan gelenlere özel kampanyalar düzenlemesi, onları cezbedecek reklamlar yapmasının yararlı olacağını da sözlerine ekledi.
Kevalay Oueen, Türkiye-Libya yolcu gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
TÜRKİYE
Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e geldi
5 Aralık, 14:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce