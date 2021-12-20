https://tr.sputniknews.com/20211220/merkez-bankasi-repo-ihaleleriyle-piyasaya-yaklasik-113-milyar-lira-verdi-1051946610.html

Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 113 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 113 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), repo ihalesiyle piyasayı 113 milyar lira fonladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:16+0300

2021-12-20T18:16+0300

2021-12-20T18:16+0300

ekonomi

merkez bankası

ihale

repo

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 ve 29 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 82 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira ve 29 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.İhalelere 322 milyar 410 milyon liralık teklif geldi.İhalelerde basit faiz yüzde 14, bileşik faiz ise 27 Aralık vadelide yüzde 15.01, 29 Aralık vadelide yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, ihale, repo