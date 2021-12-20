https://tr.sputniknews.com/20211220/metin-lokumcu-davasinda-sanik-polisler-mahkemede-dinlenecek-1051947932.html

Metin Lokumcu davasında sanık polisler, mahkemede dinlenecek

Metin Lokumcu davasında sanık polisler, mahkemede dinlenecek

Artvin’in Hopa ilçesinde, Metin Lokumcu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların duruşmaya... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:59+0300

2021-12-20T18:59+0300

2021-12-20T18:59+0300

türkiye

biber gazı

trabzon

artvin

hopa

ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis)

metin lokumcu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl 7 ay sonra açılan ve geçen nisan ayında Trabzon'da görülmeye başlanan davanın ikinci duruşması Trabzon Adliyesi’nde gerçekleşti. Mahkeme heyeti mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosyanın, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.Ağır cezada ilk duruşma başladıGörevsizlik kararı sonrası Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Lokumcu’nun ölümüne ilişkin ilk duruşma bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile birlikte sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmayı, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Sol Parti Parti Meclisi üyesi Alper Taş, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Artvin Baro Başkanı Ayva Varan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Öymen de takip etti.Haklarında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz yargılanan sanıklardan 8’i Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, diğer sanıklar ise katılmadı. Metin Lokumcu'nun avukatı Meriç Eyüpoğlu, sanık olarak yargılanan şüphelilerin mahkeme salonuna getirilerek dinlenmesini talep ederken bazı baro başkanları ve sivil toplum kuruluşları da soruşturma dosyasına müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, şüphelilerin mahkeme salonuna getirilmesi ve barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini reddetti. Mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan sorunlar nedeniyle sanıkların bir dahaki celse mahkeme salonunda hazır bulunmalarına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20210628/metin-lokumcu-davasinda-goruntuler-ilk-kez-ortaya-cikti-mahkeme-gorevsizlik-karari-verdi-1044838380.html

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biber gazı, trabzon, artvin, hopa, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis), metin lokumcu