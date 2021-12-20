https://tr.sputniknews.com/20211220/musiad-ve-askondan-turk-lirasina-destek-aciklamasi-1051955922.html

MÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması

MÜSİAD ve ASKON'dan Türk lirasına destek açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, MÜSİAD olarak son günlerdeki açıklamalarıyla hem... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T23:49+0300

2021-12-20T23:49+0300

2021-12-20T23:49+0300

ekonomi

türk lirası

destek

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

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Asmalı, "Bu vesileyle söz konusu çağrımızı yineliyor, geçici ve suni gelişmelere göre yapılan fiyatlamaların kaybetmeye mahkum olduğunu tekrardan ifade etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu önlem paketiyle; başta Türk Lirası (TL) mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün tarihi bir konuşma gerçekleştirdiğini, üreten ve ürettiğiyle gerçek büyümeyi hedefleyen yeni ekonomi modelinin böyle güçlü enstrümanlarla destekleniyor olmasının iş dünyası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.Aydın, Türk lirasına olan inanç ve güvenlerinin her zamanki gibi tam olduğunu belirterek, "Üreterek büyüyen Türkiye hayalinde biz de varız." ifadelerini kullandı.

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türk lirası, destek, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)