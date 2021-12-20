Polonya istihbaratı: Belarus’ta 5 ila 7 bin göçmen kalıyor

Slanislav Jarin, günlük basın toplantısında, yaptığı açıklamalarda “Yabancıların bir kısmı, Minsk’ten uçaklarla Irak ve Suriye’ye gönderiliyor. Belarus özel servislerinin şu ana kadar sınır dışı ettiği kişi sayısı yaklaşık 4 bin olarak tahmin ediliyor” dedi.Polonyalı yetkili, “Tahminlerimize göre daha büyük grup halâ Belarus’ta kalıyor. Değerlendirmelerimize göre Belarus’ta yaklaşık 5-7 bin düzensiz göçmen bulunuyor” diye ekledi.
Polonya Özel Servis Koordinasyon Bakan Sözcüsü Slanislav Jarin, Belarus’ta 5 ila 7 bin arasında göçmenin kaldığını söyledi.
Slanislav Jarin, günlük basın toplantısında, yaptığı açıklamalarda “Yabancıların bir kısmı, Minsk’ten uçaklarla Irak ve Suriye’ye gönderiliyor. Belarus özel servislerinin şu ana kadar sınır dışı ettiği kişi sayısı yaklaşık 4 bin olarak tahmin ediliyor” dedi.
Polonyalı yetkili, “Tahminlerimize göre daha büyük grup halâ Belarus’ta kalıyor. Değerlendirmelerimize göre Belarus’ta yaklaşık 5-7 bin düzensiz göçmen bulunuyor” diye ekledi.