https://tr.sputniknews.com/20211220/polonya-istihbarati-belarusta-5-ila-7-bin-gocmen-kaliyor-1051953720.html

Polonya istihbaratı: Belarus’ta 5 ila 7 bin göçmen kalıyor

Polonya istihbaratı: Belarus’ta 5 ila 7 bin göçmen kalıyor

Polonya Özel Servis Koordinasyon Bakan Sözcüsü Slanislav Jarin, Belarus’ta 5 ila 7 bin arasında göçmenin kaldığını söyledi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

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polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen

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Slanislav Jarin, günlük basın toplantısında, yaptığı açıklamalarda “Yabancıların bir kısmı, Minsk’ten uçaklarla Irak ve Suriye’ye gönderiliyor. Belarus özel servislerinin şu ana kadar sınır dışı ettiği kişi sayısı yaklaşık 4 bin olarak tahmin ediliyor” dedi.Polonyalı yetkili, “Tahminlerimize göre daha büyük grup halâ Belarus’ta kalıyor. Değerlendirmelerimize göre Belarus’ta yaklaşık 5-7 bin düzensiz göçmen bulunuyor” diye ekledi.

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polonya, belarus, göçmen