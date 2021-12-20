Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 200'ü aştı

Filipinler'de hızı saatte 195 kilometreyi bulan Rai Tayfunu, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu. Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e yükseldi. Kayıp 52 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken, en az 239 kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri, karşılaştıkları manzaraları 'tam bir kıyım' olarak nitelendirdi. Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bombalanmış gibi görünen bazı bölgeler olduğunu ifade etti. Ülkede her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor. Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısı 208'e çıktı.
Filipinler'de hızı saatte 195 kilometreyi bulan Rai Tayfunu, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.
Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e yükseldi. Kayıp 52 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken, en az 239 kişi de yaralandı.
Kurtarma ekipleri, karşılaştıkları manzaraları 'tam bir kıyım' olarak nitelendirdi. Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bombalanmış gibi görünen bazı bölgeler olduğunu ifade etti.
Ülkede her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor. Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.