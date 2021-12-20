https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-turkiyedeki-bazi-ureticilerden-biber-nar-ve-uzum-ithalatini-askiya-aldi--1051925948.html
Rusya, Türkiye'deki bazı üreticilerden biber, nar ve üzüm ithalatını askıya aldı
Rusya, Türkiye'deki bazı üreticilerden biber, nar ve üzüm ithalatını askıya aldı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Türkiye’den bazı şirketlerin ürünlerinde fazla miktarda pestisit bulunması nedeniyle 17 Kasım... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T10:07+0300
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ithalat
nar
rospotrebnadzor
biber
üzüm
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Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, 27 Ekim-7 Aralık tarihlerinde Türkiye ve İran’dan 33 üreticinin getirdiği 6 çeşit üründe, izin verilen miktardan fazla 12 tür pestisit bulundu. Bu pestisit türlerinin 10’unun Rusya’da kullanımına izin verilmiyor. Açıklamada, “Rospotrebnadzor, Türkiye ve İran’dan 33 limon, mandalina, biber, üzüm ve nar üreticisinin Rusya’ya güvenli olmayan ürün sevkiyatını askıya aldı. İhlallerin tekrarlanması gerekçesiyle 17 Kasım’dan itibarıyla Türkiye menşeli, 2 Aralık itibarıyla da İran menşeli biber ve narların, 10 Aralık itibarıyla da Türkiye menşeli üzümlerin sevkiyatı askıya alındı” ifadeleri kullanıldı. Bu süreçte Rusya’ya Türkiye menşeli yaklaşık 60 bin ton üzüm ve 10 bin tondan fazla narın sokulmasına izin verilmedi.
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rusya, iran, türkiye, ithalat, nar, rospotrebnadzor, biber, üzüm
Rusya, Türkiye'deki bazı üreticilerden biber, nar ve üzüm ithalatını askıya aldı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Türkiye’den bazı şirketlerin ürünlerinde fazla miktarda pestisit bulunması nedeniyle 17 Kasım itibarıyla biber ve nar, 10 Aralık itibarıyla da üzüm sevkiyatlarını askıya aldı. İran’dan üreticiler de kısıtlamalara tabi tutuldu.
Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, 27 Ekim-7 Aralık tarihlerinde Türkiye ve İran’dan 33 üreticinin getirdiği 6 çeşit üründe, izin verilen miktardan fazla 12 tür pestisit bulundu. Bu pestisit türlerinin 10’unun Rusya’da kullanımına izin verilmiyor.
Açıklamada, “Rospotrebnadzor, Türkiye ve İran’dan 33 limon, mandalina, biber, üzüm ve nar üreticisinin Rusya’ya güvenli olmayan ürün sevkiyatını askıya aldı. İhlallerin tekrarlanması gerekçesiyle 17 Kasım’dan itibarıyla Türkiye menşeli, 2 Aralık itibarıyla da İran menşeli biber ve narların, 10 Aralık itibarıyla da Türkiye menşeli üzümlerin sevkiyatı askıya alındı” ifadeleri kullanıldı.
Bu süreçte Rusya’ya Türkiye menşeli yaklaşık 60 bin ton üzüm ve 10 bin tondan fazla narın sokulmasına izin verilmedi.