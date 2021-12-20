https://tr.sputniknews.com/20211220/rusya-turkiyedeki-bazi-ureticilerden-biber-nar-ve-uzum-ithalatini-askiya-aldi--1051925948.html

Rusya, Türkiye'deki bazı üreticilerden biber, nar ve üzüm ithalatını askıya aldı

Rusya, Türkiye'deki bazı üreticilerden biber, nar ve üzüm ithalatını askıya aldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Türkiye’den bazı şirketlerin ürünlerinde fazla miktarda pestisit bulunması nedeniyle 17 Kasım... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T10:07+0300

2021-12-20T10:07+0300

2021-12-20T10:07+0300

rusya

iran

türkiye

ithalat

nar

rospotrebnadzor

biber

üzüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/1044452684_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_4a3f6e79f94e4f2e4e2dbd7b672f52cb.jpg

Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, 27 Ekim-7 Aralık tarihlerinde Türkiye ve İran’dan 33 üreticinin getirdiği 6 çeşit üründe, izin verilen miktardan fazla 12 tür pestisit bulundu. Bu pestisit türlerinin 10’unun Rusya’da kullanımına izin verilmiyor. Açıklamada, “Rospotrebnadzor, Türkiye ve İran’dan 33 limon, mandalina, biber, üzüm ve nar üreticisinin Rusya’ya güvenli olmayan ürün sevkiyatını askıya aldı. İhlallerin tekrarlanması gerekçesiyle 17 Kasım’dan itibarıyla Türkiye menşeli, 2 Aralık itibarıyla da İran menşeli biber ve narların, 10 Aralık itibarıyla da Türkiye menşeli üzümlerin sevkiyatı askıya alındı” ifadeleri kullanıldı. Bu süreçte Rusya’ya Türkiye menşeli yaklaşık 60 bin ton üzüm ve 10 bin tondan fazla narın sokulmasına izin verilmedi.

rusya

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, iran, türkiye, ithalat, nar, rospotrebnadzor, biber, üzüm