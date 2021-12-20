https://tr.sputniknews.com/20211220/sky-news-davos-omicron-nedeniyle-iptal-edildi-1051941107.html

Sky News: Davos, Omicron nedeniyle iptal edildi

Sky News: Davos, Omicron nedeniyle iptal edildi

Sky News sitesi, koronavirüsün Omicron varyantı vakalarındaki yükseliş nedeniyle Davos toplantılarının iptal edildiğini duyurdu. Toplantının yaz başında... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:13+0300

2021-12-20T16:13+0300

2021-12-20T16:17+0300

davos

dünya ekonomik forumu

koronavirüs

omicron

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Omicron varyantındaki yükseliş Davos'u da vurdu. Sky News'un haberine göre İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Habere göre katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi. Yapılan açıklamada toplantının yaz ayları başında yapılmasının planlandığı belirtildi. BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, "Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omikron'un bulaşıcılığı ve seyahat üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı" ifadeleri yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.

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