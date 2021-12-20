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https://tr.sputniknews.com/20211220/turkiye-gazetesi-yazari-batirel-dolarin-bugun-olmasi-gereken-gercek-degeri-873-tldir-1051937571.html
Türkiye Gazetesi yazarı Batırel: Doların bugün olması gereken gerçek değeri 8.73 TL’dir
Türkiye Gazetesi yazarı Batırel: Doların bugün olması gereken gerçek değeri 8.73 TL’dir
Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türk lirasının dolar karşısında olması gereken gerçek değerinin 8.73 TL olduğunu söyledi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T14:33+0300
2021-12-20T14:34+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
dolar
asgari ücret
necmettin batırel
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Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye gazetesi için kaleme aldığı yazısında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlığını koydu, 6 milyon asgari ücretle çalışan vatandaşını enflasyona ezdirmedi" diyen Batırel, "Kılıçdaroğlu asgari ücret artışını yorumlarken kelimeler boğazına düğümlendi, konuşamadı, yüzü çarpıldı. Asgari ücret 271 dolar olarak gerçekleşti diye burun kıvıranlar var" ifadelerini kullandı. Batırel, doların aslında 8,73 TL olduğunu söyleyerek asgari ücretin de 487 dolara karşılık geldiğini iddia etti: "Tabii 16,00 TL’lik balon kura bölerseniz bu sonuç çıkar. Oysa 54,33’lük reel efektif döviz kuru üzerinden hesaplamanız lazım. Türk lirasının bugün olması gereken gerçek değeri 8,73 TL’dir. Bölün 4253 TL’ye 487 dolar çıkar."
https://tr.sputniknews.com/20211215/turkiye-yazari-batirelden-cagri-en-az-3-ay-sureyle-fedakarlik-yapin-1051794297.html
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recep tayyip erdoğan, dolar, asgari ücret, necmettin batırel

Türkiye Gazetesi yazarı Batırel: Doların bugün olması gereken gerçek değeri 8.73 TL’dir

14:33 20.12.2021 (güncellendi: 14:34 20.12.2021)
© Fotoğraf : CNN Türk Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Fotoğraf : CNN Türk
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Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türk lirasının dolar karşısında olması gereken gerçek değerinin 8.73 TL olduğunu söyledi.
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye gazetesi için kaleme aldığı yazısında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlığını koydu, 6 milyon asgari ücretle çalışan vatandaşını enflasyona ezdirmedi" diyen Batırel, "Kılıçdaroğlu asgari ücret artışını yorumlarken kelimeler boğazına düğümlendi, konuşamadı, yüzü çarpıldı. Asgari ücret 271 dolar olarak gerçekleşti diye burun kıvıranlar var" ifadelerini kullandı.
Batırel, doların aslında 8,73 TL olduğunu söyleyerek asgari ücretin de 487 dolara karşılık geldiğini iddia etti:
"Tabii 16,00 TL’lik balon kura bölerseniz bu sonuç çıkar. Oysa 54,33’lük reel efektif döviz kuru üzerinden hesaplamanız lazım. Türk lirasının bugün olması gereken gerçek değeri 8,73 TL’dir. Bölün 4253 TL’ye 487 dolar çıkar."
Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
EKONOMİ
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