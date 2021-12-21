https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-baskan-biden-beyaz-sarayin-yeni-sakinini-tanistirdi-commander-1051962704.html

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın yeni sakinini tanıştırdı: Commander

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın yeni sakinini tanıştırdı: Commander

Köpekleri Major ve Champ'a istenmedik şekilde veda etmek zorunda kalan Biden ailesinin artık yeni bir üyesi var. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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abd

beyaz saray

joe biden

köpek

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jill biden

major

champ

commander

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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden yeni köpekleri 'Commander'ı tüm dünyayla tanıştırdı. Biden, Twitter üzerinden Beyaz Saray'ın Alman çoban köpeği olan bu yeni sakininin videosunu 'Biden ailesinin en yeni üyesiyle tanışın' mesajıyla paylaştı. Biden, Commander'dan önce kendisiyle birlikte olan 2 Alman çoban köpeğine veda etmek zorunda kalmıştı. Champ haziran ayında 13 yaşındayken öldü. Major da çalışanlara saldırgan tavırlarından ötürü Beyaz Saray'dan gönderildi. Biden’ın ABD başkanı seçilmesiyle 100 yılı aşkın geçmişe sahip 'First köpekler' geleneği de Beyaz Saray’a geri dönmüştü. Bu geleneği 100 yıldan uzun bir sonra ilk evcil hayvanı olmayan başkan olarak Donald Trump bozmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210619/abd-baskani-biden-kopekleri-champin-oldugunu-duyurdu-1044773294.html

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abd, beyaz saray, joe biden, köpek, donald trump, jill biden, major, champ, commander