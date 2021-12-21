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AK Partili Yediyıldız: Vatandaş zamlardan çok da şikayetçi değil
AK Partili Yediyıldız: Vatandaş zamlardan çok da şikayetçi değil
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu'da temaslarda bulunduğunu ve yurttaşlarla konuştuğunu belirtirken “Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T10:55+0300
2021-12-21T10:55+0300
türkiye
ordu
zam
şenel yediyıldız
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Ordu'da yayın yapan Oney Flaş FM’deki 'Bir Konu Bir Konuk' programında kur artışları ve pahalılıkla ilgili soruları yanıtlayan Yediyıldız, döviz kurlarının yükselmesinin 'dış güçler' tarafından yapıldığını öne sürerken “Cumartesi günü Fatsa’da beş tane kahve gezdim. Hiçbir kahvede, ‘Neden bu kadar zam geliyor?’ demediler. Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller. Konuştuk, bayağı sohbet ettik. Görülüyor ki vatandaşlar da bir şeyleri biliyor, farkında” ifadelerini kullandı.'Doları, Euro'yu yükselten ben değilim'Yediyıldız. “Doları biz yükseltmiyoruz ki, dış güçler yükseltiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin muhalefet partilerinin liderleri bakın ne yapıyor? Bunu ben söylemiyorum, Büyük Birlik Partisi'nin sayın lideri söylüyor. Bu muhalefet liderleri Amerikan yetkilileriyle ayda bir araya geliyorlar ve gizli gizli görüşüyorlar. Şunu anlıyoruz ki; karar vermişler; iktidarı ekonomik operasyonla yıkma gayretindeler. Doları, Euroyu yükselten ben değilim. Fiyatları da biz yükseltmiyoruz. Kontrol bizim elimizde elbette. Fakat bizler marketleri bastığımızda farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Stokçular da var. Hepsiyle mücadele ediliyor" dedi.
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ordu, zam, şenel yediyıldız

AK Partili Yediyıldız: Vatandaş zamlardan çok da şikayetçi değil

10:55 21.12.2021
© AFP 2021 / Aytaç ÜnalŞenel Yediyıldız
Şenel Yediyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Aytaç Ünal
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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu'da temaslarda bulunduğunu ve yurttaşlarla konuştuğunu belirtirken “Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller” dedi.
Ordu'da yayın yapan Oney Flaş FM’deki 'Bir Konu Bir Konuk' programında kur artışları ve pahalılıkla ilgili soruları yanıtlayan Yediyıldız, döviz kurlarının yükselmesinin 'dış güçler' tarafından yapıldığını öne sürerken “Cumartesi günü Fatsa’da beş tane kahve gezdim. Hiçbir kahvede, ‘Neden bu kadar zam geliyor?’ demediler. Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller. Konuştuk, bayağı sohbet ettik. Görülüyor ki vatandaşlar da bir şeyleri biliyor, farkında” ifadelerini kullandı.

'Doları, Euro'yu yükselten ben değilim'

Yediyıldız. “Doları biz yükseltmiyoruz ki, dış güçler yükseltiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin muhalefet partilerinin liderleri bakın ne yapıyor? Bunu ben söylemiyorum, Büyük Birlik Partisi'nin sayın lideri söylüyor. Bu muhalefet liderleri Amerikan yetkilileriyle ayda bir araya geliyorlar ve gizli gizli görüşüyorlar. Şunu anlıyoruz ki; karar vermişler; iktidarı ekonomik operasyonla yıkma gayretindeler. Doları, Euroyu yükselten ben değilim. Fiyatları da biz yükseltmiyoruz. Kontrol bizim elimizde elbette. Fakat bizler marketleri bastığımızda farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Stokçular da var. Hepsiyle mücadele ediliyor" dedi.
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