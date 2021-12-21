https://tr.sputniknews.com/20211221/almanya-koronavirus-tedbirlerini-sikilastirdi-1051991847.html

Almanya, koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırdı

Almanya, koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırdı

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle alınan tedbirler daha da sıkılaştırıldı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T22:44+0300

2021-12-21T22:44+0300

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koronavirüs

almanya

tedbir

olaf scholz

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan yeni tedbirleri açıkladı.Scholz, yeni varyantın çok daha hızlı bulaşabildiğine dikkat çekerek "Koronavirüs Noel tatili yapmıyor" dedi.Alman Şansölye, sorunlar ortaya çıkana kadar beklemeyeceklerini belirterek "Aşılanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil. Hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum. Ancak aşı olmayan herkes büyük bir riske maruz kalıyor" diye konuştu.Scholz, aşının zorunlu olmasından yana olduğunu vurgulayarak "Yüksek bir aşılama oranına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.Aşı olmayanlar sadece bir haneden iki kişi ile bir araya gelebilecekYeni önlemlere göre, 28 Aralık'tan itibaren aşılı olanlar veya Kovid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden 2 kişi, başka bir haneden 2 kişi ile bir araya gelebilecek.Gece kulübü ve diskotek gibi mekanlar kapalı kalacak.Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak ve havai fişek satılamayacak.Futbol maçları seyircisiz oynanacakKültürel ve benzeri önemli etkinlikler seyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşı olmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek.Polis, itfaiye, hastane gibi kritik yerlerde çalışanlar salgın planlarını bir an önce gözden geçirerek güncelleyecekler.Salgınla mücadeleyle ilgili bir sonraki değerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022'de yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211217/almanya-saglik-bakanindan-omicron-uyarisi-toplum-buyuk-bir-sinamayla-karsi-karsiya-1051874209.html

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almanya, tedbir, olaf scholz, koronavirüs, kovid-19, omicron