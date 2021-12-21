https://tr.sputniknews.com/20211221/amasrada-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1051984853.html

Amasra’da yüz yüze eğitime ara verildi

Amasra’da yüz yüze eğitime ara verildi

Bartın’ın Amasra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü 1 gün süre ile ara verildiği, uzaktan eğitimin ise devam edeceği... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T18:43+0300

2021-12-21T18:43+0300

2021-12-21T18:43+0300

türkiye

kar

amasra

ara vermek

yüz yüze eğitim

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Amasra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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kar, amasra, ara vermek, yüz yüze eğitim