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Bilim insanları: Ryugu asteroidi, Güneş Sisteminin kökenine ışık tutabilir
Bilim insanları: Ryugu asteroidi, Güneş Sisteminin kökenine ışık tutabilir
Japonya'nın Hayabusa2 uzay sondası tarafından 'Ryugu' asteroidinden toplanan materyallerin, Güneş Sisteminin geçmişine ve yaşamın kökenine ışık tutabileceği... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T22:14+0300
2021-12-21T22:16+0300
yaşam
japonya
veri
hayabusa2
japon uzay araştırma ajansı (jaxa)
ryugu
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Yeni bulgulara göre Ryugu asteroidi, Güneş Sistemindeki en karanlık ve en kadim materyallere sahip.2019'da Japonya'nın Hayabusa2 uzay sondasıyla 1 yılı aşkın bir süre boyunca üzerinde çalışmalar yaptığı Ryugu'dan toplanan verilerin, evrenin 46 milyar yıl önceki haline dair bilgi vermesi bekleniyordu.Hayabusa2, Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıkta seyahat ederek Ryugu üzerinde bir yıldan fazla bir zaman harcadı.Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Masaki Fujimoto, ABC kanalına verdiği demeçte, "Bu yalnızca nadir değil, çok değerli bir örnek" dedi.Fujimoto, "Bize Güneş Sisteminin çok erken tarihini ve Dünya'yı yaşanabilir kılan süreci anlatacak" ifadelerini kullandı.New Scientist'e göre, Ryugu'ndan yüzeyinden alınan ve 5.4 gram ağırlığındaki malzeme; organik ve su taşıyan moleküller de dahil olmak üzere birçok bileşik içeriyor.Paris-Saclay Üniversitesi Uzay Astrofizik Enstitüsü'nden Doç. Cédric Pilorget ise, "Bu bileşiklerin çoğu miktar açısından önemsiz olsa da, Güneş Sisteminin ve daha sonra Ryugu'nun ana gövdesinin oluşumunun erken aşamalarında meydana gelen bazı süreçlerin izini sürmeye yardımcı olma konusunda yüksek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20201215/asteroit-numuneleri-karsisinda-japon-bilin-insanlarinin-nutku-tutuldu-1043406780.html
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japonya, veri, hayabusa2, japon uzay araştırma ajansı (jaxa), ryugu

Bilim insanları: Ryugu asteroidi, Güneş Sisteminin kökenine ışık tutabilir

22:14 21.12.2021 (güncellendi: 22:16 21.12.2021)
© AP Photo / JAXAHayabusa2 uzay aracı
Hayabusa2 uzay aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / JAXA
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Japonya'nın Hayabusa2 uzay sondası tarafından 'Ryugu' asteroidinden toplanan materyallerin, Güneş Sisteminin geçmişine ve yaşamın kökenine ışık tutabileceği düşünülüyor.
Yeni bulgulara göre Ryugu asteroidi, Güneş Sistemindeki en karanlık ve en kadim materyallere sahip.
2019'da Japonya'nın Hayabusa2 uzay sondasıyla 1 yılı aşkın bir süre boyunca üzerinde çalışmalar yaptığı Ryugu'dan toplanan verilerin, evrenin 46 milyar yıl önceki haline dair bilgi vermesi bekleniyordu.
Hayabusa2, Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıkta seyahat ederek Ryugu üzerinde bir yıldan fazla bir zaman harcadı.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Masaki Fujimoto, ABC kanalına verdiği demeçte, "Bu yalnızca nadir değil, çok değerli bir örnek" dedi.
Fujimoto, "Bize Güneş Sisteminin çok erken tarihini ve Dünya'yı yaşanabilir kılan süreci anlatacak" ifadelerini kullandı.
New Scientist'e göre, Ryugu'ndan yüzeyinden alınan ve 5.4 gram ağırlığındaki malzeme; organik ve su taşıyan moleküller de dahil olmak üzere birçok bileşik içeriyor.
Paris-Saclay Üniversitesi Uzay Astrofizik Enstitüsü'nden Doç. Cédric Pilorget ise, "Bu bileşiklerin çoğu miktar açısından önemsiz olsa da, Güneş Sisteminin ve daha sonra Ryugu'nun ana gövdesinin oluşumunun erken aşamalarında meydana gelen bazı süreçlerin izini sürmeye yardımcı olma konusunda yüksek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Kurumu'nun (JAXA) Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktaki asteroit Ryugu'ya gönderdiği uzay aracı Hayabusa 2'nin topladığı yüzey altı örneklerinin bulunduğu kapsül, Avustralya'da çöle düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2020
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Asteroitten alınan örnekler karşısında Japon bilim insanlarının nutku tutuldu
15 Aralık 2020, 16:15
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