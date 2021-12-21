https://tr.sputniknews.com/20211221/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholzu-goreve-baslamasindan-dolayi-kutladi-1051988979.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T20:47+0300

2021-12-21T20:47+0300

2021-12-21T21:15+0300

dünya

almanya

recep tayyip erdoğan

olaf scholz

steffen hebestreit

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlamasından dolayı tebrik etti.Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirtti.Hebestreit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti" ifadesini kullandı.İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.‘Türkiye-AB ilişkileri katılım perspektifinde ilerletilmeli’Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

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almanya, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, steffen hebestreit