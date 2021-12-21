https://tr.sputniknews.com/20211221/disisleri-bakani-cavusoglundan-engelli-ressam-yaziciya-galiba-hic-yoktan-iyidir-kankim-1051963160.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan engelli ressam Yazıcı'ya: 'Galiba hiç yoktan iyidir kankim'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan engelli ressam Yazıcı'ya: 'Galiba hiç yoktan iyidir kankim'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine seslenen ve "Çalışkan kankime hayranım gerçekten" diyen engelli ressam Gülşah Yağmur... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

mevlüt çavuşoğlu

ressam

gülşah yağmur yazıcı

dışişleri bakanı

engelli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kare kalem portresini çizerek sosyal medyada paylaşmasıyla bilinen engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı, Twitter üzerinden Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslendi. Yazıcı "Çalışkan Kankime hayranım gerçekten. Seni çok seviyorum yahUu. Allah yardımcın olsun. Bu arada çok karizmatiksin galiba:))" dedi.Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılmak üzere Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Yazıcı'ya "Galiba hiç yoktan iyidir kankim" diye yanıt verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210303/vanda-dogustan-elleri-olmayan-vedat-kiyat-erdoganin-kare-kalem-portresini-yapti-cumhurbaskanimizi-1043939592.html

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mevlüt çavuşoğlu, ressam, gülşah yağmur yazıcı, dışişleri bakanı, engelli