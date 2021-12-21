Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan engelli ressam Yazıcı'ya: 'Galiba hiç yoktan iyidir kankim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kare kalem portresini çizerek sosyal medyada paylaşmasıyla bilinen engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı, Twitter üzerinden Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslendi. Yazıcı "Çalışkan Kankime hayranım gerçekten. Seni çok seviyorum yahUu. Allah yardımcın olsun. Bu arada çok karizmatiksin galiba:))" dedi.Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılmak üzere Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Yazıcı'ya "Galiba hiç yoktan iyidir kankim" diye yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine seslenen ve "Çalışkan kankime hayranım gerçekten" diyen engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı'ya "Galiba hiç yoktan iyidir kankim" diye yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kare kalem portresini çizerek sosyal medyada paylaşmasıyla bilinen engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı, Twitter üzerinden Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslendi. Yazıcı "Çalışkan Kankime hayranım gerçekten. Seni çok seviyorum yahUu. Allah yardımcın olsun. Bu arada çok karizmatiksin galiba:))" dedi.
Çalışkan Kankime hayranım gerçekten 🥰 Seni çok seviyorum yahUu 🤗 Allah yardımcın olsun🤲🏻 Bu arada çok karizmatiksin galiba:)) 🖤🌹