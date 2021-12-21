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https://tr.sputniknews.com/20211221/dovize-endeksli-mevduat-sistemi-nasil-isleyecek-1051957451.html
Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?
Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurdu. Erdoğan... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T00:56+0300
2021-12-21T00:56+0300
ekonomi
döviz
mevduat faizi
faiz
mevduat
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NTV'ye konuşan Dünya Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, sistemin hayata geçirilmesi için gereken yasal düzenlemenin, bu hafta Meclis'te görüşülecek torba yasaya eklenmesinin beklendiğini söyledi.Tolu, dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: Mevduat getirisi nasıl hesaplanacak?"Dövize endeksli mevduat yöntemi için örnek vermek gerekirse, bankaya 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım. Bu 32 günlük hesabın getirisi 2 bin TL olsun. Sisteme göre, hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 32 gün sonra yeniden kura bakılacak. 100.000 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için 102.000 TL olarak ele alınacak. Aynı anda, 100.000 TL dövizde olsa, 32 sonra gün getirisine bakılacak. Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Hesap sahibinin 102.000 TL'si olacak. Ancak döviz getirisi örneğin 2.500 TL olarak gerçekleşmişse, aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek, yani 102.500 TL para dönüşü olacak."Bu sistemde kur riskini tamamen devletin üstlendiğini dile getiren Dünya Gazetesi yazarı, "Bu şekilde dövize endeksli mevduat hesabı açanlar kur düşüşüne karşı korunuyor, kur artışında ise bir gelir elde ediyorlar. Kısa vadede kurları aşağı getirebilecek bir düzenleme. Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.
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döviz, mevduat faizi, faiz, mevduat

Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?

00:56 21.12.2021
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurdu. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.
NTV'ye konuşan Dünya Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, sistemin hayata geçirilmesi için gereken yasal düzenlemenin, bu hafta Meclis'te görüşülecek torba yasaya eklenmesinin beklendiğini söyledi.
Tolu, dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

"Sistemin detayları henüz belli değil, ancak şu şekilde işlemesi öngörülüyor: Bankalarda dövize endeksli hesap açılacak. Hesap açılış tarihi ile vade bitim tarihine bakılarak kur esas alınacak. Ana paraya aylık mevduat getirisi hesaplanacak, bu rakam kur farkından aşağı ise herhangi bir ekleme yapılmayacak. Ancak, ana paranın getirisi kur farkı ile oluşacak rakamdan düşük ise aradaki farkı Hazine karşılayacak. Paranın hesaba yatırıldığı tarih ile vadenin bittiği tarih arasındaki kur getirisi hesap edilerek, aylık faiz getirisi eklenmiş mevduatın üstüne bu fark yatırılacak. Ödenecek bu fark gelir vergisi stopajına da tabi olmayacak.

Mevduat getirisi nasıl hesaplanacak?

"Dövize endeksli mevduat yöntemi için örnek vermek gerekirse, bankaya 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım. Bu 32 günlük hesabın getirisi 2 bin TL olsun. Sisteme göre, hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 32 gün sonra yeniden kura bakılacak. 100.000 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için 102.000 TL olarak ele alınacak. Aynı anda, 100.000 TL dövizde olsa, 32 sonra gün getirisine bakılacak. Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Hesap sahibinin 102.000 TL'si olacak. Ancak döviz getirisi örneğin 2.500 TL olarak gerçekleşmişse, aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek, yani 102.500 TL para dönüşü olacak."
Bu sistemde kur riskini tamamen devletin üstlendiğini dile getiren Dünya Gazetesi yazarı, "Bu şekilde dövize endeksli mevduat hesabı açanlar kur düşüşüne karşı korunuyor, kur artışında ise bir gelir elde ediyorlar. Kısa vadede kurları aşağı getirebilecek bir düzenleme. Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.
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