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https://tr.sputniknews.com/20211221/ebrar-karakurt-turk-kahvesinin-basinda-sanki-beni-istemeye-gelecekler-1051977905.html
Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında: Sanki beni istemeye gelecekler
Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında: Sanki beni istemeye gelecekler
Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt mutfakta görüntülendi. Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapan Karakurt, "Sanki... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T17:01+0300
2021-12-21T17:01+0300
2021-12-21T17:01+0300
ebrar karakurt
yaşam
kahve
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Sevgilisi İmge'nin sık sık kendisini paylaştığı voleybolcu Karakurt son olarak mutfakta görüldü.Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapmaya çalışan Karakurt "Sanki beni istemeye gelecekler" dedi.Köpüklü olması için epey çabalayan ünlü sporcunun sevgilisi ise Karakurt'un oynadığı reklama gönderme yaparak "Dedim olabilir" dedi.
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ebrar karakurt, kahve
Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında: Sanki beni istemeye gelecekler
Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt mutfakta görüntülendi. Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapan Karakurt, "Sanki beni istemeye gelecekler" dedi.
Sevgilisi İmge'nin sık sık kendisini paylaştığı voleybolcu Karakurt son olarak mutfakta görüldü.
Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapmaya çalışan Karakurt "Sanki beni istemeye gelecekler" dedi.
Köpüklü olması için epey çabalayan ünlü sporcunun sevgilisi ise Karakurt'un oynadığı reklama gönderme yaparak "Dedim olabilir" dedi.