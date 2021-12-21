https://tr.sputniknews.com/20211221/ebrar-karakurt-turk-kahvesinin-basinda-sanki-beni-istemeye-gelecekler-1051977905.html

Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında: Sanki beni istemeye gelecekler

Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında: Sanki beni istemeye gelecekler

Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt mutfakta görüntülendi. Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapan Karakurt, "Sanki... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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ebrar karakurt

yaşam

kahve

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Sevgilisi İmge'nin sık sık kendisini paylaştığı voleybolcu Karakurt son olarak mutfakta görüldü.Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapmaya çalışan Karakurt "Sanki beni istemeye gelecekler" dedi.Köpüklü olması için epey çabalayan ünlü sporcunun sevgilisi ise Karakurt'un oynadığı reklama gönderme yaparak "Dedim olabilir" dedi.

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ebrar karakurt, kahve