Ekonomistler: Dün akşam dolar satanlar içeriden bilgi aldılar mı, mutlaka soruşturulmalı

“Birileri çok büyük servet götürdü. Ülke vatandaşlarının bu gerçekleşecek olaydan haberleri olsa doları 17 gibi satar sabah 11 den dolar alırdı. Buradan dehşet servet yapanlar oldu, dehşetli mağduriyet yaşayanlar da var. Hukuk devleti bunu tartışır, şeffaf yapar, parlamentoya taşır. Belki bu fikir kafalarında vardı ama zamanlama mı yapmaya çalıştılar bilemiyorum. Bu formül vardı da dövizin buraya kadar gelmesine gerek var mıydı? Doları bilerek mi buraya kadar getirdiniz? Bunun soruşturulması gerekiyor. Bu Meclis’e gelmeli. Dün akşam dehşetli döviz düşüşü başladı. Döviz düşüşü herhangi bir kişinin dolar satmasıyla olmaz. Kamu bankaları aynı anda devreye girip döviz satmaya başladı ve dövizin düşüş hızını ateşledi. Haberdar olanlar haksız kazançlar elde edenler olabilir. Bu iktidarın kimyasına da aykırı değil. Eğer varsa böyle bir şey hesabı sorulmalı. Haksız yere döviz yüksekken kendini mecbur hisseden birçok vatandaş döviz aldı. Hukuk devletinde böyle olmaz. Bu fikri açıklasaydı kim ne kaybederdi?"