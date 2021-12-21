AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
Ekonomistler: Dün akşam dolar satanlar içeriden bilgi aldılar mı, mutlaka soruşturulmalı
21:10 21.12.2021 (güncellendi: 21:15 21.12.2021)
Akşam Postası
Türkiye'de ekonomide yaşanan son gelişmeleri, Mustafa Sönmez ve Onur Altın Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında değerlendirdi.
Döviz kurlarında 24 saatte yaşanan baş döndürücü iniş çıkış sırasında 1,75 milyar dolarlık döviz bozdurulduğu açıklandı. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan ekonomistler döviz yükselirken alıp düşüşe geçmeden önce satanların mutlaka soruşturulması gerektiğini söyledi.
Yayına katılan iktisatçı Mustafa Sönmez 'Birileri çok dehşet servet kazandı' yorumunda bulundu. Sönmez yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Birileri çok büyük servet götürdü. Ülke vatandaşlarının bu gerçekleşecek olaydan haberleri olsa doları 17 gibi satar sabah 11 den dolar alırdı. Buradan dehşet servet yapanlar oldu, dehşetli mağduriyet yaşayanlar da var. Hukuk devleti bunu tartışır, şeffaf yapar, parlamentoya taşır. Belki bu fikir kafalarında vardı ama zamanlama mı yapmaya çalıştılar bilemiyorum. Bu formül vardı da dövizin buraya kadar gelmesine gerek var mıydı? Doları bilerek mi buraya kadar getirdiniz? Bunun soruşturulması gerekiyor. Bu Meclis’e gelmeli. Dün akşam dehşetli döviz düşüşü başladı. Döviz düşüşü herhangi bir kişinin dolar satmasıyla olmaz. Kamu bankaları aynı anda devreye girip döviz satmaya başladı ve dövizin düşüş hızını ateşledi. Haberdar olanlar haksız kazançlar elde edenler olabilir. Bu iktidarın kimyasına da aykırı değil. Eğer varsa böyle bir şey hesabı sorulmalı. Haksız yere döviz yüksekken kendini mecbur hisseden birçok vatandaş döviz aldı. Hukuk devletinde böyle olmaz. Bu fikri açıklasaydı kim ne kaybederdi?"
'Dün akşam dolar satanlar kaçtan almıştı?'
Yatırım uzmanı Onur Altın ise 'Dün akşam dolar satanlar soruşturulmalı. Kim bunlar?' sorusunu yöneltti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Asıl dolar alanlar değil dün akşam dolar satanlar soruşturulmalı. Kim bunlar? Kaç paradan dolar almışlar, neden dün akşam satmışlar? Benim fikrim bu işlemleri normal vatandaşların yapmadığı şeklinde. Çünkü o panik arasında bankalardaki makas farkının yüksek oluğu bir ortamda Türk yatırımcısı genel itibariyle böyle satışlar yapamaz. İçeriden bilgi alıp bu işi gerçekleştirdilerse bu kişiler sorgulanmalı."